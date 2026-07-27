باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - هادی البرزی، قائم مقام خبرگزاری صداوسیما در واکنش به بایکوت سخنرانی اخیر ترامپ از سوی رسانههای آمریکایی گفت: از آنجایی که برخی رسانههای آمریکایی مانند سیانان و نیویورکتایمز واقعیتهای میدان را نشان میدهند و افشاگری میکنند، به ویژه رسانههای حزب دموکرات، روندی را راجع به ترامپ آغاز کردند که مصداق آن عدم پخش زنده سخنرانی اخیر ترامپ بود. این اتفاق به شدت ترامپ را عصبانی کرد.
البرزی ادامه داد: البته در آمریکا دعوای بین رسانهها و ترامپ سابقه طولانی دارد. از آنجایی که ترامپ این رسانهها را فیکنیوز میداند، این رسانهها هم با ترامپ مقابله میکنند، که مصداق آن عدم پوشش زنده صحبتهای ترامپ یا انتشار آن در بستر مجازی بود. این موضوع نشاندهنده ایجاد شکاف داخلی در آمریکاست، که خروجی آن در عملکرد رسانهها نمایان است. در واقع، ترامپ دوست ندارد هیچ رسانهای او را نقد و ضعفهایش را بیان کند؛ به ویژه از پرداختن به موضوع نداشتن دستاورد در جنگ با ایران شاکی است و گاهی پیش آمده او خبرنگاران را از جلسه اخراج و عتاب و خطاب میکند و با آنها برخوردهای بد دارد.
قائم مقام خبرگزاری صداوسیما درباره استیصال ترامپ از جنگ با ایران و انتقاد رسانهها از تحمیل هزینههای جنگ به آمریکا توضیح داد: این رسانهها در خروجی کارها، گزارشها و برنامههای زندهشان پاسخ ترامپ را میدهند، یا او را بایکوت میکنند، یا گزارشهای افشاگرانه راجع به تحمیل هزینههای جنگ به آمریکا منتشر میکنند. حتی در موضوعاتی مانند تنگه هرمز که ادعا میکند باز است، رسانهها نشان میدهند تنگه هرمز بسته است و ترامپ در یک استیصال و سردرگمی به سر میبرد.