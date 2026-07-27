باشگاه خبرنگاران جوان - حسینعلی محمدی مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران گفت: شهروندان، گردشگران، صیادان و بهره‌برداران دریایی از شنا و هرگونه فعالیت تفریحی از امروز دوشنبه ۵ مرداد تا صبح روز چهارشنبه ۷ مرداد در دریای مازندران به طور جدی خودداری کنند.

او افزود: افراد از تردد و فعالیت شناور‌های سبک و صیادی در این مدت پرهیز شود.

مدیرکل مدیریت بحران مازندران گفت: فعالیت شناور‌های بزرگ صرفاً با رعایت کامل ملاحظات ایمنی و هماهنگی با مراجع ذیربط انجام شود.

محمدی افزود: مسوولان بنادر، دستگاه‌های امدادی و خدماتی و بهره‌برداران دریایی تمهیدات لازم را برای پیشگیری از خسارات احتمالی به کار گیرند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران گفت: تمامی دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران استان با حفظ آمادگی کامل نسبت به اطلاع‌رسانی و اتخاذ اقدامات پیشگیرانه لازم در مناطق ساحلی اقدام کنند.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران