شهروندان، گردشگران، صیادان و بهره‌برداران دریایی از شنا و هرگونه فعالیت تفریحی از امروز دوشنبه تا صبح چهارشنبه در دریای خزر به طور جدی خودداری کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسینعلی محمدی مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران گفت: شهروندان، گردشگران، صیادان و بهره‌برداران دریایی از شنا و هرگونه فعالیت تفریحی از امروز دوشنبه ۵ مرداد تا صبح روز چهارشنبه ۷ مرداد در دریای مازندران به طور جدی خودداری کنند.

او افزود: افراد از تردد و فعالیت شناور‌های سبک و صیادی در این مدت پرهیز شود.

مدیرکل مدیریت بحران مازندران گفت: فعالیت شناور‌های بزرگ صرفاً با رعایت کامل ملاحظات ایمنی و هماهنگی با مراجع ذیربط انجام شود.

محمدی افزود: مسوولان بنادر، دستگاه‌های امدادی و خدماتی و بهره‌برداران دریایی تمهیدات لازم را برای پیشگیری از خسارات احتمالی به کار گیرند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران گفت: تمامی دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران استان با حفظ آمادگی کامل نسبت به اطلاع‌رسانی و اتخاذ اقدامات پیشگیرانه لازم در مناطق ساحلی اقدام کنند.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

برچسب ها: دریای خزر ، وضعیت آب و هوا
خبرهای مرتبط
هشدار دریایی برای مازندران 
ممنوعیت شنا و فعالیت دریایی تا ظهر سه شنبه
ممنوعیت ۲ روزه شنا در دریای خزر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تکذیب شایعه حمله به کشتی باربری در سواحل فریدونکنار؛ اوضاع عادی است
تکاپوی کشاورزان بهشهری در شالیزار‌ها
آخرین اخبار
تکاپوی کشاورزان بهشهری در شالیزار‌ها
تکذیب شایعه حمله به کشتی باربری در سواحل فریدونکنار؛ اوضاع عادی است
بیش از ۲۰ میلیون سفر بین استانی در محور‌های مازندران ثبت شد
برداشت ۸۵۰ هکتار از شالیزار‌های قائم‌شهر
کشف انبار احتکاری ۳ هزار میلیاردی مواد پلیمری و لوازم یکبار مصرف در ساری
پسماند و داستان پرغصه جنگل‌های شمال
معرفی ۱۰ واحد صنفی قائم‌شهر به تعزیرات حکومتی به دلیل گران‌فروشی تخم‌مرغ
۶۰ میلیون جوجه ریزی در مازندران