باشگاه خبرنگاران جوان - تصاویری که با مرور نمونه‌هایی از خشونت علیه کودکان در نقاط مختلف جهان، تلاش دارند افکار عمومی را نسبت به پیامد‌های جنگ و درگیری‌های مسلحانه بر زندگی کودکان حساس‌تر کنند.

این مجموعه با بهره‌گیری از تصاویر مستند به رویدادهایی، چون کشتار و حملات علیه کودکان در کشور‌های مختلف از جمله ایران، غزه، افغانستان، عراق و ویتنام می‌پردازد تا مخاطبان را با بخشی از پیامد‌های انسانی جنگ‌ها و درگیری‌های نظامی آشنا و تأکید کند که کودکان، فارغ از ملیت، مذهب و جغرافیا، همواره از آسیب‌پذیرترین قربانیان جنگ و خشونت هستند.

این اکران در چارچوب برنامه‌های فرهنگی شهری و با هدف افزایش حساسیت اجتماعی نسبت به حقوق کودکان و پیامد‌های جنگ بر نسل‌های در معرض دید عموم قرار گرفته است.