باشگاه خبرنگاران جوان - امیر سرتیپ علی جهانشاهی فرمانده نیروی زمینی ارتش با حضور در منزل شهید سرتیپ محمد مرتضوی و سرهنگ دوم جانباز بهمن اکبری، از شهدا و جانبازان جنگ تحمیلی سوم، با خانواده‌های این ایثارگران دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

وی در این دیدار با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تجلیل از مقام والای ایثارگران، اظهار کرد: امروز به برکت خون مطهر شهدا و فداکاری‌ها و ایثارگری‌های جانبازان سرافراز، نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با اقتدار در عرصه بین‌المللی حضور دارد و از جایگاه شایسته‌ای برخوردار است.

فرمانده نیروی زمینی ارتش با اشاره به ابعاد تجاوزات دشمنان و جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی افزود: دشمنان ملت ایران باید بدانند نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر ایمان، اراده و پشتیبانی ملت غیور ایران اسلامی، هیچ‌گاه از دفاع از کشور و آرمان‌های انقلاب اسلامی دست نخواهند کشید و تا آخرین قطره خون در برابر هرگونه تجاوز و تهدید ایستادگی خواهند کرد.

امیر سرتیپ جهانشاهی با تأکید بر عزم نیرو‌های مسلح برای پاسداری از امنیت و تمامیت ارضی کشور عنوان کرد: انتقام خون شهدای گرانقدر و والامقام این سرزمین از دشمنان گرفته خواهد شد.