جهانشاهی با تأکید بر عزم نیرو‌های مسلح برای پاسداری از امنیت و تمامیت ارضی کشور گفت: انتقام خون شهدای این سرزمین از دشمنان گرفته خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر سرتیپ علی جهانشاهی فرمانده نیروی زمینی ارتش با حضور در منزل شهید سرتیپ محمد مرتضوی و سرهنگ دوم جانباز بهمن اکبری، از شهدا و جانبازان جنگ تحمیلی سوم، با خانواده‌های این ایثارگران دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

وی در این دیدار با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تجلیل از مقام والای ایثارگران، اظهار کرد: امروز به برکت خون مطهر شهدا و فداکاری‌ها و ایثارگری‌های جانبازان سرافراز، نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با اقتدار در عرصه بین‌المللی حضور دارد و از جایگاه شایسته‌ای برخوردار است.

فرمانده نیروی زمینی ارتش با اشاره به ابعاد تجاوزات دشمنان و جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی افزود: دشمنان ملت ایران باید بدانند نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر ایمان، اراده و پشتیبانی ملت غیور ایران اسلامی، هیچ‌گاه از دفاع از کشور و آرمان‌های انقلاب اسلامی دست نخواهند کشید و تا آخرین قطره خون در برابر هرگونه تجاوز و تهدید ایستادگی خواهند کرد.

امیر سرتیپ جهانشاهی با تأکید بر عزم نیرو‌های مسلح برای پاسداری از امنیت و تمامیت ارضی کشور عنوان کرد: انتقام خون شهدای گرانقدر و والامقام این سرزمین از دشمنان گرفته خواهد شد.

برچسب ها: نیروی زمینی ارتش ، نیروهای مسلح
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۴ ۰۵ مرداد ۱۴۰۵
جنگ طلب ها در ایران کجا رفتند همین حالا موقع حمله است یا تو تاریکی می رقصند حالا که نیرو های امریکایی در استراحت خستند
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۳ ۰۵ مرداد ۱۴۰۵
اقدام اوکراین جنایتکار در حمله به کشتی تجاری ایران 100 درصد فقط کوتاهی از سوی ایران بوده است که متأسفانه هنوز هم ایران پاسخ و جواب نداده است چرا؟
پاسخ و جواب اوکراین جنایتکار باید داده شود.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۲ ۰۵ مرداد ۱۴۰۵
درود به شرفتان ، همه شما نیروهای مسلح کشور مردانه پای این خون ها ایستاده اید.
کاش در دیپلماسی هم پای این خون ها بایستند.. .. کودکان میناب و نوجوانان لامرد و رهبرشهید وخانواده اش و تمام آسیب دیدگان ازجنایات جنگی ، نباید فراموش شوند ... آمریکا بامیانجی ها برای خود زمان می‌خردو همه را بازی می‌دهد.
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