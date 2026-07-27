معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از شناسایی چند بیمار قطعی مبتلا به سیاه سرفه در این استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر سعید صادقیه اهری گفت: سیاه سرفه بیماری عفونی مسری دستگاه تنفسی است که توسط باکتری «بوردتلا پرتوسیس» ایجاد می‌شود و می‌تواند در هر سنی افراد را مبتلا کند، اما نوزادان و کودکان خردسال در معرض خطر بیشتر قرار دارند.

او در مورد علایم شایع سیاه سرفه افزود: این بیماری ابتدا شبیه سرماخوردگی است و علایمی همچون آبریزش بینی، عطسه، تب و سرفه خفیف بروز می‌دهد؛ سپس به سرفه‌های شدید، پیاپی و کوبنده تبدیل می‌شود و حتی ممکن است موجب استفراغ یا مشکل تنفسی شود.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گفت: دوره سرایت بیماری از چند روز پیش از آغاز سرفه تا حدود سه هفته پس از آن ادامه دارد و نوزادان زیر ۶ ماه، کودکان واکسینه نشده یا با واکسیناسیون ناقص، افراد مبتلا به بیماری‌های زمینه‌ای تنفسی یا نقص ایمنی، زنان باردار و اطرافیان نوزادان جزو گروه‌های در معرض خطر محسوب می‌شوند.

او در مورد راهکار پیشگیری از سیاه سرفه، بیان کرد: واکسیناسیون کامل و به موقع مهم‌ترین راه پیشگیری است و کودکان باید با مراجعه به نزدیک‌ترین واحد بهداشتی محل سکونت خود، واکسن‌های لازم را بر اساس برنامه کشوری دریافت نمایند.

صادقیه اهری افزود: افراد هنگام سرفه و عطسه باید دهان و بینی خود را با دستمال کاغذی یا داخل آرنج بپوشانند و دستمال را فوری دور بیاندازند؛ همچنین دست‌ها را مرتب با آب و صابون بشویند یا از محلول‌های ضدعفونی کننده الکلی استفاده کنند و در عین حال از بوسیدن، در آغوش گرفتن و تماس نزدیک با نوزادان در صورت داشتن علایم تنفسی خودداری کنند.

او ادامه داد: افراد دارای سرفه شدید یا علایم مشکوک از حضور در مکان‌های شلوغ، مهدکودک‌ها، مدرسه‌ها و تجمع‌ها خودداری کنند و در صورت مشاهده علایم مشکوک به‌ویژه در نوزادان و کودکان فوری به نزدیک‌ترین مرکز بهداشت_درمانی مراجعه کنند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با بیان اینکه تشخیص و درمان زودهنگام با آنتی‌بیوتیک می‌تواند شدت بیماری و سرایت آن را کاهش دهد، گفت: از مردم درخواست می‌شود توصیه‌های بهداشتی را به جد رعایت کنند تا از گسترش بیماری در سطح جامعه جلوگیری شود.

منبع: دانشگاه علوم پزشکی