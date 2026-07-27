باشگاه خبرنگاران جوان - موسی آرتن اظهار کرد: در قالب طرح «گرینپی»، کشاورزانی که پس از تحویل گندم به مراکز خرید، در بانک کشاورزی حساب افتتاح کنند، میتوانند تا سقف ۳۰ درصد ارزش گندم تحویلی خود، بهصورت اعتبار خرید از فروشگاههای طرف قرارداد بانک کشاورزی خرید کنند.
وی با تاکید بر اینکه استفاده از این کارت کاملا اختیاری است، افزود: هیچ الزامی برای دریافت یا استفاده از این کارت وجود ندارد و کشاورزانی که تمایلی به استفاده از آن نداشته باشند، همانند گذشته بهای گندم خود را بهصورت کامل و نقدی دریافت خواهند کرد.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی کردستان ادامه داد: حتی اگر کشاورزی کارت اعتباری را دریافت کرده و بخشی از اعتبار آن را برای خرید کالا استفاده کند، مانده مطالبات وی همزمان با پرداخت بهای گندم خریداریشده به حسابش واریز خواهد شد.
آرتن با اشاره به برخی سوءبرداشتها درباره این طرح گفت: به دلیل اطلاعرسانی ناکافی، برخی کشاورزان تصور کردهاند که دریافت این کارت اجباری است یا قرار است بهای گندم به جای پرداخت نقدی، در قالب کارت خرید کالا پرداخت شود، در حالی که چنین برداشتی صحت ندارد.
مبلغی بابت بهای گندم خریداری شده در کردستان پرداخت نشده است
دیرکل غله و خدمات بازرگانی کردستان هدف از اجرای این طرح را حمایت از گندمکاران در فاصله زمانی تحویل محصول تا پرداخت مطالبات خواند و افزود: این کارت امکان تامین نیازهای ضروری کشاورزان را در این بازه زمانی فراهم میکند.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی کردستان درباره پرداخت مطالبات گندمکاران نیز گفت: تاکنون هیچ بخشی از بهای گندم خریداری شده در استان به حساب کشاورزان واریز نشده است، اما بر اساس اعلام مسئولان کشوری، اعتبار مورد نیاز از سوی سازمان هدفمندسازی یارانهها تامین شده و پرداخت مطالبات بزودی آغاز خواهد شد.
آرتن یادآور شد: تا ۱۵ اردیبهشت امسال، ۷۲ درصد مطالبات گندمکاران کشور پرداخت شده است و روند پرداخت مطالبات گندمکاران کردستان نیز بزودی آغاز میشود.
منبع: جهاد کشاورزی کردستان