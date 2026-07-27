باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - نیروهای اشغالگر اسرائیل صبح زود دوشنبه، همزمان با ادامه تشدید تدابیر نظامی در مناطق مختلف، حملات گستردهای را علیه کرانه باختری و قدس اشغالی آغاز کردند که شامل تفتیش منازل و یورش به منازل میشد.
در رام الله و البیره، نیروهای اشغالگر به تعدادی از شهرها و روستاها یورش بردند، خانههای شهروندان را تفتیش و استقرار خودروهای نظامی خود را تشدید و در ورودی شهرها و شهرکها ایستهای بازرسی برپا کردند.
نیروهای اشغالگر همچنین به شهرها و روستاهای جنین یورش بردند و پس از یورش به خانههای شهروندان، در بحبوحه تحرکات نظامی گسترده در داخل استان، اقدام به دستگیری شهروندان فلسطینی کردند.
نیروهای اشغالگر پس از یورش به خانههای فلسطینیان در شهرهای جنوب و غرب الخلیل، تفتیش آنها و بازرسی وسایلشان، تعدادی از فلسطینیان را در این شهر بازداشت کردند.
این یورشها به استانهای بیت لحم و طولکرم نیز کشیده شد، جایی که نیروهای اشغالگر به چندین محله و شهر یورش بردند و پس از حمله به خانههایشان، تعدادی از شهروندان، از جمله اسرای آزاد شده فلسطینی، را دستگیر کردند.
نیروهای اشغالگر اسرائیلی پس از یورش به شهر العیزاریه در جنوب شرقی قدس اشغالی، یک مرد فلسطینی را بازداشت کردند.
منبع: المیادین