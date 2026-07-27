مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اردبیل گفت: تاکنون حدود ۲ همت از مطالبات گندمکاران استان پرداخت شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - ودود ایرانیان با اشاره به روند خرید تضمینی گندم در استان اظهار کرد: از زمان آغاز فصل خرید تضمینی تاکنون حدود ۳۰۰ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان اردبیل خریداری شده که این میزان نشان دهنده مشارکت گسترده بهرهبرداران در اجرای سیاست خرید تضمینی است.
او افزود: تاکنون ۳۸ درصد مطالبات مربوط به اسناد بانکی ارسالشده در بازه زمانی ۲۱ خرداد تا هشتم تیرماه پرداخت شده و منابع مالی لازم برای تسویه حساب سایر مطالبات نیز بهصورت مرحلهای در حال تأمین و تخصیص است.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اردبیل با تأکید بر اینکه پرداخت مطالبات گندمکاران با جدیت از سوی استاندار، مجمع نمایندگان استان و دستگاههای ذیربط دنبال میشود، خاطرنشان کرد: به محض تأمین اعتبار، مبالغ باقیمانده بدون وقفه به حساب کشاورزان واریز خواهد شد تا دغدغه مالی آنها در کوتاهترین زمان ممکن برطرف شود.
ایرانیان همچنین از همکاری کشاورزان، مراکز خرید و عوامل اجرایی در فرآیند خرید تضمینی قدردانی کرد و گفت: عملیات خرید گندم در استان همچنان ادامه دارد و تلاش میشود این فرآیند با سرعت، دقت و در چارچوب ضوابط تعیین شده به انجام برسد.
منبع: غله و خدمات بازرگانی