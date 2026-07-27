انتشار تصاویر بیلبورد‌های جدید اسنپ با نوشته‌های به‌هم‌ریخته در سطح شهر، واکنش‌های گسترده‌ای را در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - کمپین جدید تبلیغاتی اسنپ با نمایش کلمات به‌هم‌ریخته روی بیلبورد‌های بزرگراه‌های تهران، این روز‌ها به یکی از بحث‌برانگیزترین تبلیغات شهری تبدیل شده است. در حالی که هدف این کمپین، جلب توجه مخاطب از طریق درگیر کردن ذهن برای خواندن پیام عنوان می‌شود، منتقدان معتقدند چنین تبلیغاتی در معابر پرتردد می‌تواند تمرکز رانندگان را بر هم زده و احتمال بروز حوادث رانندگی را افزایش دهد.

عبارت‌هایی مانند «تیش رتو شلو ارک» یا «مود مفی برن وری» که این روز‌ها روی بیلبورد‌های آبی‌رنگ اسنپ در نقاط مختلف تهران دیده می‌شوند، در نگاه اول نامفهوم هستند و مخاطب برای درک پیام اصلی باید چند ثانیه ذهن خود را صرف جابه‌جا کردن حروف و بازخوانی جمله کند. همین ویژگی باعث شده است این کمپین در شبکه‌های اجتماعی، به‌ویژه در ایکس با واکنش‌ها و انتقاد‌ها روبه‌رو شود.

بسیاری از کاربران با انتشار تصاویر این بیلبورد‌ها نوشته‌اند که هنگام رانندگی، ناخودآگاه تلاش کرده‌اند عبارت‌ها را بخوانند و همین موضوع برای چند ثانیه تمرکز آنها را از مسیر رانندگی منحرف کرده است. برخی نیز از نهاد‌های مسئول خواسته‌اند نسبت به نصب چنین تبلیغاتی در بزرگراه‌ها و خیابان‌های پرتردد بازنگری کنند.

(تیشرت آستین کوتاه)

تابلو‌های تبلیغاتی جدید اسنپ؛ خلاقیت یا عاملی برای برهم زدن تمرکز رانندگان؟

کارشناسان ایمنی ترافیک معتقدند رانندگی یک فعالیت شناختی پیچیده است و هر عاملی که ذهن راننده را درگیر انجام یک فعالیت اضافه کند، می‌تواند زمان واکنش او را افزایش دهد. به گفته متخصصان، «حواس‌پرتی شناختی» حتی اگر با برداشتن دست از فرمان یا چشم از جاده همراه نباشد، می‌تواند موجب کاهش دقت راننده در تشخیص خطرات، تأخیر در واکنش به ترمز خودرو‌های مقابل و افزایش احتمال وقوع تصادف شود.

(ثبت‌نام باشگاه بدنسازی)

تابلو‌های تبلیغاتی جدید اسنپ؛ خلاقیت یا عاملی برای برهم زدن تمرکز رانندگان؟

کارشناسان حوزه حمل‌ونقل شهری نیز تأکید می‌کنند که تبلیغات محیطی باید به گونه‌ای طراحی شوند که پیام آنها در کوتاه‌ترین زمان و بدون نیاز به پردازش ذهنی پیچیده منتقل شود. به اعتقاد آنان، بیلبورد‌های نصب‌شده در حاشیه بزرگراه‌ها نباید راننده را وادار به حل معما یا رمزگشایی پیام کنند، زیرا این فرایند، هرچند تنها چند ثانیه طول بکشد، می‌تواند در سرعت‌های بالا به طی شدن ده‌ها متر مسیر بدون تمرکز کامل منجر شود.

(پیراهن و شلوار مردانه)

تابلو‌های تبلیغاتی جدید اسنپ؛ خلاقیت یا عاملی برای برهم زدن تمرکز رانندگان؟

از سوی دیگر، کارشناسان تبلیغات معتقدند خلاقیت یکی از ارکان اصلی تبلیغات مؤثر است، اما این خلاقیت نباید با اصول ایمنی عمومی در تعارض قرار گیرد. به باور آنان، استفاده از تکنیک‌های درگیرکننده ذهن، اگر در فضای دیجیتال، ایستگاه‌های مترو یا مکان‌هایی که مخاطب در حال حرکت با سرعت بالا نیست اجرا شود، می‌تواند اثربخش باشد؛ اما انتقال همین ایده به حاشیه بزرگراه‌ها، محل تردید است.

(کیف دوشی و کیف کمری)

تابلو‌های تبلیغاتی جدید اسنپ؛ خلاقیت یا عاملی برای برهم زدن تمرکز رانندگان؟

اکنون این پرسش مطرح است که آیا پیش از صدور مجوز نصب این بیلبوردها، ارزیابی مشخصی درباره تأثیر آنها بر تمرکز رانندگان و ایمنی ترافیک انجام شده است؟ همچنین انتظار می‌رود وزارت فرهنگ و ارشاد، سازمان زیباسازی شهر تهران و پلیس راهور به‌عنوان نهاد‌های مرتبط، درباره ضوابط نصب چنین تبلیغاتی و ملاحظات ایمنی آن شفاف‌سازی کنند.

(انگشتر طلا نگین‌دار)

تابلو‌های تبلیغاتی جدید اسنپ؛ خلاقیت یا عاملی برای برهم زدن تمرکز رانندگان؟

هرچند اسنپ با این کمپین توانسته توجه افکار عمومی را به خود جلب کند، اما بسیاری از منتقدان معتقدند موفقیت یک تبلیغ زمانی ارزشمند است که بدون به خطر انداختن امنیت شهروندان حاصل شود؛ موضوعی که حالا درباره این بیلبورد‌ها به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است.

(دامن و شلوارک)

تابلو‌های تبلیغاتی جدید اسنپ؛ خلاقیت یا عاملی برای برهم زدن تمرکز رانندگان؟

(دامن و شلوارک)

تابلو‌های تبلیغاتی جدید اسنپ؛ خلاقیت یا عاملی برای برهم زدن تمرکز رانندگان؟

(پرداخت درون‌برنامه)

تابلو‌های تبلیغاتی جدید اسنپ؛ خلاقیت یا عاملی برای برهم زدن تمرکز رانندگان؟

(خردکن و مخلوط‌کن)

تابلو‌های تبلیغاتی جدید اسنپ؛ خلاقیت یا عاملی برای برهم زدن تمرکز رانندگان؟

(ساعت مچی کاسیو)

تابلو‌های تبلیغاتی جدید اسنپ؛ خلاقیت یا عاملی برای برهم زدن تمرکز رانندگان؟

(مودم فیبر نوری)

تابلو‌های تبلیغاتی جدید اسنپ؛ خلاقیت یا عاملی برای برهم زدن تمرکز رانندگان؟

برچسب ها: تبلیغات ، اسنپ
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۹
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۴ ۰۶ مرداد ۱۴۰۵
دیروز اخبار گفت آمار تصادف در تهران 26 درصد کم شده این تابلوها میخوان امار تصادف رو ببرن بالا، همه رو زودتر جمع کنن تابلو ی مسخره بازیه یا تبلیغ؟
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۵۰ ۰۶ مرداد ۱۴۰۵
اسنپ دزد پورسانت سفر نرفته و لغو شده توسط مسافر را از راننده کم میکنه
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ق ر
۰۶:۱۲ ۰۶ مرداد ۱۴۰۵
این همه گرفتارها تو زندگی ماننده تورم هست تا حالا به این تابلوها توجه نکردم و اگر دیده باشم هم هیچ علاقه ندارم بخاطر این جملات خودمو درگير فکری کنم این تابلوها برای اونهایی خوبه ، راحت زندگی می‌کنند و تق تق مالی هم ندارند
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
سهیل
۰۲:۰۸ ۰۶ مرداد ۱۴۰۵
اصلا چرا راننده تو جای حساس باید تابلو بخونه که حالا درگیر شه یا نه؟! هرجور باشه اگر باعث تصادف میشه باید کلا بر دارن هرگونه تبلویی رو دیگه
۰
۲
پاسخ دادن
Singapore
ناشناس
۲۱:۴۰ ۰۵ مرداد ۱۴۰۵
منم خوندم و مغزمم درگیر کرد بعد گفتم گور بابات اگه من بخرم فقط باعث حواس پرتی هست
۲
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۱ ۰۵ مرداد ۱۴۰۵
متاسفانه هیچی روی نظم نیست توی این مملکت اینم یه نمونشه
۲
۲۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۵۵ ۰۶ مرداد ۱۴۰۵
زندگی مجموعه منظمی از بی نظمیهاست ،نقطه
Iran (Islamic Republic of)
هاشم
۲۱:۱۰ ۰۵ مرداد ۱۴۰۵
من امروز بخاطر همین تبلیغ تصادف کردم یه موتوری با بچش رو زیر گرفتم‌خدا لعنتتون کنه
۲
۲۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۷ ۰۵ مرداد ۱۴۰۵
الان شما چند گرفتید، تا براشون تبلیغ کنید ؟
۴
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۵ ۰۵ مرداد ۱۴۰۵
چه تابلوهای بدی
۲
۳۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۶ ۰۵ مرداد ۱۴۰۵
تبلیغات غیر مفهوم کارآمد نیست با فارسی خیلی فاصله دارد
۱
۲۰
پاسخ دادن
United Arab Emirates
ناشناس
۱۹:۵۸ ۰۵ مرداد ۱۴۰۵
روز اول فقط اذیت بودم الان همه را حفظ شدم
۲
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۶ ۰۵ مرداد ۱۴۰۵
چه تبلیغی کردین شما برای اسنپ!
۴
۱۵
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Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۷:۱۸ ۰۵ مرداد ۱۴۰۵
واقعامتاسفم برای اسنپ که آن‌جاکه بایدخرج کنه نمیکنه ومتاسفم برای دولت که انتقادبنده بایددرچهارچوب ازپیش تعیین شده باش تاپخش شود
۲
۱۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۱ ۰۵ مرداد ۱۴۰۵
توام که ماشالله همه تبلیغات اسنپ رو اینجا تبلیغ کردی
۲
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۰ ۰۵ مرداد ۱۴۰۵
بلد نیستن مثل آدم تبلیغ کنن؟ این مسخره بازی ها چیه جمع کنید اینا رو از سطح شهر
۱
۲۸
پاسخ دادن
۱۲
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