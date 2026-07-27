باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - کمپین جدید تبلیغاتی اسنپ با نمایش کلمات بههمریخته روی بیلبوردهای بزرگراههای تهران، این روزها به یکی از بحثبرانگیزترین تبلیغات شهری تبدیل شده است. در حالی که هدف این کمپین، جلب توجه مخاطب از طریق درگیر کردن ذهن برای خواندن پیام عنوان میشود، منتقدان معتقدند چنین تبلیغاتی در معابر پرتردد میتواند تمرکز رانندگان را بر هم زده و احتمال بروز حوادث رانندگی را افزایش دهد.
عبارتهایی مانند «تیش رتو شلو ارک» یا «مود مفی برن وری» که این روزها روی بیلبوردهای آبیرنگ اسنپ در نقاط مختلف تهران دیده میشوند، در نگاه اول نامفهوم هستند و مخاطب برای درک پیام اصلی باید چند ثانیه ذهن خود را صرف جابهجا کردن حروف و بازخوانی جمله کند. همین ویژگی باعث شده است این کمپین در شبکههای اجتماعی، بهویژه در ایکس با واکنشها و انتقادها روبهرو شود.
بسیاری از کاربران با انتشار تصاویر این بیلبوردها نوشتهاند که هنگام رانندگی، ناخودآگاه تلاش کردهاند عبارتها را بخوانند و همین موضوع برای چند ثانیه تمرکز آنها را از مسیر رانندگی منحرف کرده است. برخی نیز از نهادهای مسئول خواستهاند نسبت به نصب چنین تبلیغاتی در بزرگراهها و خیابانهای پرتردد بازنگری کنند.
(تیشرت آستین کوتاه)
کارشناسان ایمنی ترافیک معتقدند رانندگی یک فعالیت شناختی پیچیده است و هر عاملی که ذهن راننده را درگیر انجام یک فعالیت اضافه کند، میتواند زمان واکنش او را افزایش دهد. به گفته متخصصان، «حواسپرتی شناختی» حتی اگر با برداشتن دست از فرمان یا چشم از جاده همراه نباشد، میتواند موجب کاهش دقت راننده در تشخیص خطرات، تأخیر در واکنش به ترمز خودروهای مقابل و افزایش احتمال وقوع تصادف شود.
(ثبتنام باشگاه بدنسازی)
کارشناسان حوزه حملونقل شهری نیز تأکید میکنند که تبلیغات محیطی باید به گونهای طراحی شوند که پیام آنها در کوتاهترین زمان و بدون نیاز به پردازش ذهنی پیچیده منتقل شود. به اعتقاد آنان، بیلبوردهای نصبشده در حاشیه بزرگراهها نباید راننده را وادار به حل معما یا رمزگشایی پیام کنند، زیرا این فرایند، هرچند تنها چند ثانیه طول بکشد، میتواند در سرعتهای بالا به طی شدن دهها متر مسیر بدون تمرکز کامل منجر شود.
(پیراهن و شلوار مردانه)
از سوی دیگر، کارشناسان تبلیغات معتقدند خلاقیت یکی از ارکان اصلی تبلیغات مؤثر است، اما این خلاقیت نباید با اصول ایمنی عمومی در تعارض قرار گیرد. به باور آنان، استفاده از تکنیکهای درگیرکننده ذهن، اگر در فضای دیجیتال، ایستگاههای مترو یا مکانهایی که مخاطب در حال حرکت با سرعت بالا نیست اجرا شود، میتواند اثربخش باشد؛ اما انتقال همین ایده به حاشیه بزرگراهها، محل تردید است.
(کیف دوشی و کیف کمری)
اکنون این پرسش مطرح است که آیا پیش از صدور مجوز نصب این بیلبوردها، ارزیابی مشخصی درباره تأثیر آنها بر تمرکز رانندگان و ایمنی ترافیک انجام شده است؟ همچنین انتظار میرود وزارت فرهنگ و ارشاد، سازمان زیباسازی شهر تهران و پلیس راهور بهعنوان نهادهای مرتبط، درباره ضوابط نصب چنین تبلیغاتی و ملاحظات ایمنی آن شفافسازی کنند.
(انگشتر طلا نگیندار)
هرچند اسنپ با این کمپین توانسته توجه افکار عمومی را به خود جلب کند، اما بسیاری از منتقدان معتقدند موفقیت یک تبلیغ زمانی ارزشمند است که بدون به خطر انداختن امنیت شهروندان حاصل شود؛ موضوعی که حالا درباره این بیلبوردها به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است.
(دامن و شلوارک)
(دامن و شلوارک)
(پرداخت درونبرنامه)
(خردکن و مخلوطکن)
(ساعت مچی کاسیو)
(مودم فیبر نوری)