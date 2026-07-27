سخنگوی صنعت برق خراسان شمالی از ثبت رکوردهای جدید مصرف برق در پی افزایش دمای هوا خبر داد و گفت: مصرف برق در این استان به مرز ۳۲۰ مگاوات رسیده است و مدیریت مصرف برای حفظ پایداری شبکه ضروری است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهران قوامی اظهار کرد: با توجه به افزایش بی‌سابقه دمای هوا و عبور پیک بار برق در استان و کشور، از شهروندان درخواست می‌شود با رعایت الگوهای مصرف، صنعت برق را در تامین پایدار انرژی و جلوگیری از اعمال محدودیت‌ها یاری کنند.

وی افزود: روند افزایشی دما در روزهای پیش‌رو موجب افزایش استفاده از وسایل سرمایشی شده و فشار مضاعفی بر شبکه توزیع برق وارد کرده است.

سخنگوی صنعت برق خراسان شمالی با اشاره به رشد چشمگیر پیک بار شبکه برق استان گفت: فعالیت همزمان تجهیزات سرمایشی با حداکثر توان، نیازمند همراهی مشترکان در بخش‌های خانگی، اداری، تجاری و صنعتی است تا پایداری شبکه حفظ شود.

قوامی تصریح کرد: هدف مجموعه صنعت برق استان، تامین انرژی مطمئن و پایدار برای همه مشترکان به‌ویژه بخش‌های حساس است و مشارکت مردم مهم‌ترین عامل عبور موفق از روزهای اوج مصرف تابستان به شمار می‌رود.

وی همچنین با قدردانی از همراهی مردم خراسان شمالی در پویش «قرار همدلی» اظهار کرد: مشارکت مشترکان در مدیریت مصرف برق نقش موثری در کاهش فشار بر شبکه سراسری داشت و در این چارچوب، کاهش ۱۵۲۰ مگاواتی مصرف برق در کشور ثبت شد.

قوامی با اشاره به موفقیت «پویش ۲۵ درجه» افزود: تنظیم کولرهای گازی روی دمای ۲۵ درجه و استفاده از دور کند کولرهای آبی، اقداماتی ساده اما اثرگذار برای کاهش بار شبکه برق است.

وی تاکید کرد: روزهای گرم تابستان همچنان ادامه دارد و استمرار همکاری مردم در مدیریت مصرف، ضامن عبور از اوج مصرف و تداوم تامین برق پایدار خواهد بود.