تیم فوتبال گل گهر ایران نماینده رسمی کشورمان در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا سطح ۲ خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان -  با وجود چالش‌های اخیر در مورد معرفی نماینده سوم ایران در آسیا در نهایت با اشتباه عمدی یا سهوی دبیر کل فدراسیون فوتبال چادر ملو از حق قانونی خود برای حضور در آسیا محروم شد و در نهایت گل گهر سیرجان که بازی تورنمنت تعیین سهمیه سوم را به چادر ملو باخته بود به عنوان نماینده ایران در رقابت‌های آسیایی شناخته شد.

طبق اطلاع ما باشگاه گل گهر سیرجان کشور‌های عمان، عراق و ازبکستان  را به عنوان کشور‌های پیشنهادی برای میزبانی از بازی‌های این تیم در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا را به کنفدراسیون فوتبال این قاره اعلام کرده است.

باید دید با توجه به شرایط موجود فدراسیون فوتبال در مورد این تخلف دبیر کل چه واکنشی خواهد داشت چرا که نمایندگان مجلس نیز پیگیر این موضوع هستند و معتقدند وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون فوتبال در قبال مردم اردکان مسئولند و باید پاسخگو باشند.

برچسب ها: باشگاه گل گهر سیرجان ، فدراسیون فوتبال
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