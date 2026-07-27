مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس، اصناف را یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور دانست و گفت: تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های صنفی، مسیر توسعه اقتصادی استان را هموارتر می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - جلسه کمیسیون نظارت بر اصناف استان فارس با هدف بررسی مسائل، چالش‌ها و ظرفیت‌های حوزه اصناف، به ریاست کریم مجرب، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس، در محل این اداره‌کل برگزار شد.

در این نشست که با حضور اعضای کمیسیون نظارت، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مرتبط و حجت جوانمردی، رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس، برگزار شد، راهکار‌های تقویت فعالیت‌های صنفی، ارتقای کیفیت خدمات، حمایت از تولید، تسهیل فرآیند‌های تجاری، بهبود فضای کسب‌وکار و برگزاری منظم و مستمر انتخابات الکترونیکی صنوف مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس در این جلسه با تأکید بر جایگاه راهبردی اصناف در اقتصاد کشور گفت: اصناف به‌عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد، نقشی تعیین‌کننده در تنظیم بازار، رونق تولید، ایجاد اشتغال و تأمین نیاز‌های مردم دارند و هرچه هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های صنفی بیشتر باشد، مسیر توسعه اقتصادی استان نیز هموارتر خواهد شد.

مجرب افزود: استفاده از ظرفیت‌های ارزشمند اصناف و بازاریان، همراه با تعامل سازنده میان دولت و بخش خصوصی، می‌تواند به افزایش بهره‌وری، ارتقای کیفیت خدمات، رفع موانع کسب‌وکار و تحقق اهداف اقتصادی استان منجر شود.

او ادامه داد: رویکرد ما حمایت از فعالیت‌های قانونی، شفافیت، تسهیل امور و تقویت اعتماد میان فعالان اقتصادی است.

مجرب همچنین بر ضرورت اجرای دقیق قوانین و مقررات صنفی، نظارت مستمر بر بازار، صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و حمایت از فعالان اقتصادی تأکید کرد و گفت: توسعه پایدار زمانی محقق می‌شود که در کنار نظارت مؤثر، زمینه رشد، نوآوری و توانمندسازی اصناف نیز فراهم شود.

در ادامه این نشست، اعضای کمیسیون و نمایندگان دستگاه‌های حاضر، دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های خود را درباره مسائل مرتبط با حوزه اصناف، بهبود فرآیند‌های اجرایی، افزایش هماهنگی بین‌بخشی و ارتقای خدمات صنفی مطرح کردند.

حجت جوانمردی، رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس نیز در این جلسه با تأکید بر اهمیت تعامل نزدیک میان دولت و جامعه صنفی، آمادگی اصناف را برای همراهی در اجرای سیاست‌های توسعه اقتصادی، تنظیم بازار و ارتقای کیفیت خدمات به شهروندان اعلام کرد و خواستار تداوم جلسات کارشناسی و تصمیم‌گیری‌های مشترک برای رفع مشکلات فعالان صنفی شد.

در پایان این نشست، بر تداوم هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی، بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت تشکل‌های صنفی در مسیر توسعه اقتصادی استان، حمایت از تولید و تجارت و ارتقای فضای کسب‌وکار تأکید شد.

منبع: اصناف فارس

برچسب ها: صنعت معدن و تجارت فارس ، اصناف ، بازار
خبرهای مرتبط
رئیس سازمان صمت اردبیل:
تعامل اصناف، بازاریان و اتحادیه در بهبود وضعیت بازار منسجم‌تر شود
طرح نظارت و بازرسی اصناف ویژه ماه رمضان از فردا در یزد آغاز می شود
۷۰ درصد پارچه‌های موجود در بازار بیرجند خارجی است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
حریق سه منزل در دروازه کازرون شیراز مهار شد؛ نجات هفت نفر از دل آتش
بلوار میرزای شیرازی؛ صحنه‌ای از شکوه ایمان و همبستگی + فیلم
آخرین اخبار
بلوار میرزای شیرازی؛ صحنه‌ای از شکوه ایمان و همبستگی + فیلم
حریق سه منزل در دروازه کازرون شیراز مهار شد؛ نجات هفت نفر از دل آتش
افتتاح رسمی درمانگاه ملکی تأمین اجتماعی شهرستان مُهر / ارائه خدمات درمانی باکیفیت از اهداف اصلی تامین اجتماعی است
از کشف محموله‌های قاچاق تا توقیف موتورسیکلت‌های مزاحم
از هیاهوی ابر‌های بی‌قرار تا خنکای واپسین روز‌های هفته
تکلیف مالکیت ۲۰ پلاک ثبتی در فارس روشن شد
قطع جریان گاز در برخی مناطق شیراز
دانشگاه شیراز در مسیر حل مسائل استان/ تأکید بر توسعه همکاری با مدیریت ارشد فارس
مشارکت مردم پشتوانه توسعه زیرساخت‌های شهری است/تحقق ۵۰ درصدی بودجه
بسیج امکانات راهداری فارس برای خدمت به زائران اربعین در مرز مهران
دادگستری فارس پای کار آموزش و پرورش/ از حمایت قضایی فرهنگیان تا آموزش حقوقی دانش‌آموزان
ثبت سفارش ۹۴ درصدی کتب درسی دانش آموزان در فارس
خط قرمز شهرداری شیراز برای بارهای ناایمن و ورود غیرمجاز کامیون‌ها به شهر
ظرفیت طلایی هزار رأس گاومیش فارس برای تولید ۱۷۴ تن گوشت
کاهش ۴۰ هزار تنی ضایعات کشاورزی فارس با توسعه صنایع تبدیلی
انحراف جزئی پرواز تهران - شیراز بدون خسارت پایان یافت
توسعه زیرساخت‌ها و افزایش بهره‌وری/نقشه راه انتقال خون فارس در سال ۱۴۰۵
رفع نقاط داغ و اصلاح خط انتقال برق در منطقه بوشیگان و کنارتخته
جمع‌آوری بیش از ۵ هزار متر تور غیرمجاز از دریاچه سد درودزن/ رهاسازی یک پرنده آبزی گرفتار در تور
هم‌افزایی دولت و اصناف برای بهبود بازار و حمایت از تولید در فارس
گام عملی برای اجرای کمربندی شمال شرق شیراز و آزادراه شیراز-بوشهر
۱۱۰ هزار فارسی در مسیر اربعین/خادمان استان در طریق‌النور مستقر شدند
شیراز میزبان همایش ملی تاریخ مطبوعات محلی ایران می‌شود
رایزنی برای استفاده حداکثری از ظرفیت‌های لجستیکی در فارس
کاهش ۷۴ درصدی وسعت حریق در مناطق تحت مدیریت محیط زیست فارس/بررسی آثار ال‌نینو
تجلیل از خادمان حسینی در آستانه اربعین
اجرای سریع عملیات حفاظتی در رودخانه خشک شیراز برای مقابله با سیلاب‌های احتمالی
شهرداری شیراز پای کار حمایت از صنعت بومی در حوزه حمل‌ونقل