رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به کندی تجارت میان ایران و پاکستان، ایجاد کریدور سبز مرزی برای انتقال الکترونیکی اسناد گمرکی را پیشنهاد کرد که در مقابل سفیر پاکستان از برنامه کشورش برای ایجاد دالان سبز گمرکی و سازوکار مشترک گمرکی با ایران برای رفع معضل رسوب کانتینر‌ها در بندر کراچی خبر داد.

پیمان سنندجی رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی تهران از تداوم مشکلات بازرگانان ایرانی در بنادر کراچی و جبل‌علی برای بازگشت کانتینر‌های تجار ایرانی خبر داده و گفته بود: در خصوص کالا‌هایی که نزدیک به سه ماه است در گمرک کراچی پاکستان دپو شده‌اند، هنوز با مشکلات جدی مواجه هستیم.

وی اظهار داشت: رقمی بین ۳ هزار تا ۸ هزار کانتینر کالا متوقف مانده در این نقطه عنوان می‌شود که با وجود رایزنی‌های گسترده از طریق سفارت و پیگیری‌های دیپلماتیک، همچنان برای حل نهایی و خروج این کالا‌ها در تلاش هستیم.

با توجه به اهمیت رسوب کانتینر‌های تجار ایرانی در بندر کراچی، صمد حسن زاده رئیس اتاق بازرگانی ایران و عمران احمد صدیقی سفیر پاکستان در تهران با هدف تسریع در مبادلات تجاری دو کشور و رفع موانع از این مسیر با یکدیگر در محل اتاق بازرگانی ایران دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

دو طرف در این نشست ضمن تأکید بر برقراری تعامل بیشت بین بخش‌های خصوصی دو کشور، درباره رسیدن به توافقات در حوزه امور گمرکی، مرزی، تسهیل و تسریع فرآیند تجارت بین ایران و پاکستان رایزنی کردند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران ضمن قدردانی از دولت پاکستان به ویژه نخست‌وزیر این کشور برای رسیدن به یادداشت تفاهم اسلام آباد میان ایران و آمریکا، ابراز امیدواری کرد که این اقدامات و تلاش‌ها به برقراری صلح و امنیت در منطقه و در سطحی بالاتر بین همه کشور‌ها منجر شود.

حسن زاده با اشاره به مناطق مرزی بین دو کشور و ظرفیت‌هایی که ایران و پاکستان برای همکاری‌های مشترک دارند، بر توسعه روابط بیش از پیش تهران و اسلام آباد تاکید کرد و گفت: پیوند بین ظرفیت‌ها به نفع دو کشور به ویژه برای همکاری‌های تجاری مهم‌ترین مطالبه‌ای است که از سوی اتاق ایران دنبال می‌شود.

وی نقش سفرا در تسهیل روابط بین بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی، رفع موانع و فراهم کردن زیرساخت‌ها برای گسترش روابط تجاری و سرمایه‌گذاری را محوری و موثر توصیف کرد و افزود: همکاری اتاق بازرگانی ایران و سفارت پاکستان در تهران برای توسعه مناسبات در بخش‌های انرژی، پتروشیمی، صنایع غذایی، ترانزیت و … بین ایران و پاکستان امکان‌پذیر است و باید به جد پیگیری شود.

پیگیری رسوب کانتینر‌ها در بندر کراچی

رئیس اتاق بازرگانی ایران با یادآوری موانعی که موجب کندی روابط تجاری بین ایران و پاکستان شده است، نبود سازوکار‌های مالی کارآمد، موضوعات استاندارد و قرنطینه و توقف طولانی‌مدت کانتینر‌ها در بندر کراچی را از جمله این موارد برشمرد و خواستار رفع آنان از سوی پاکستان شد.

حسن زاده تاکید کرد: رسوب کانتینر‌ها و طولانی شدن زمان ترخیص کالا‌ها در بندر کراچی در کنار محدودیت‌های حمل ریلی و جاده‌ای موجب خسارت‌های مالی به فعالان اقتصادی ایرانی شده است.

وی بالا بودن تعداد فرایند‌های کنترلی، تکرار آزمایش‌ها و کمبود زیرساخت‌های لجستیکی در برخی مرزها، تغییرات بدون اطلاع‌رسانی مقررات گمرکی از سوی پاکستان را نیز به عنوان موانعی در برابر رونق تجارت بین دو کشور یاد کرد.

حسن‌زاده نبود مرجع مشخص در پاکستان برای رسیدگی به اختلافاتی که در جریان تجارت اتفاق می‌افتد را مورد انتقاد قرار داد و خواستار تعریف ساختاری مشخص برای این منظور و سازوکار رسیدگی به اجرایی شدن توافقاتی که بین دو کشور صورت می‌گیرد، شد.

وی همچنین پیشنهاد داد که کریدور سبز مرزی برای پشتیبانی از انتقال الکترونیک اسناد بین ایران و اسلام آباد ایجاد شود.

در ادامه رئیس اتاق ایران، حامد عسگری معاون امور بین‌الملل اتاق ایران را به نمایندگی از اتاق ایران برای ارتباط با سفارت پاکستان در تهران برای پیگیری مسائل و حل موانع تجاری بین دو کشور معرفی کرد و برگزاری جلسات منظم فصلی برای رسیدگی به روند اجرای توافقات را پیشنهاد داد.

رئیس اتاق ایران همچنین به تدوین فهرستی از زمینه‌های همکاری و زمان‌بندی تحقق این همکاری‌ها اشاره کرد و افزود: بخش خصوصی دو کشور با نگاهی به ظرفیت‌های موجود فرصت‌های قابل توجهی برای تقویت روابط دارند و باید بتوانیم به عنوان اتاق ایران و سفارت پاکستان در تهران، بستر استفاده از این فرصت‌ها را مهیا کنیم.

حسن زاده سفر هیاتی از فعالان اقتصادی پاکستان به ایران هم‌زمان با یکی از نمایشگاه‌های بین‌المللی و تخصصی را اقدامی مؤثر توصیف کرد که می‌تواند در دستور کار سفارت قرار بگیرد.

در ادامه حامد عسگری معاون بین‌الملل اتاق ایران عملیاتی شدن کریدور ترانزیتی بین دو کشور و کاهش هزینه‌های انتقال کالا به ایران با همکاری پاکستان را موضوعی مهم دانست که در اولویت اقدامات اتاق ایران در ارتباط با این کشور قرار دارد.

هماهنگی در امور گمرکی بین پاکستان و ایران را در دستور کار قرار دادیم

در ادامه عمران احمد صدیقی سفیر پاکستان در تهران تلاش پاکستان برای برقراری تفاهم بین ایران و آمریکا را مسئولیتی مهم توصیف کرد که باید انجام می‌شد.

وی افزود: علاقه دوجانبه برای رفع موانع و اجرایی شدن توافقاتی که صورت گرفته است، وجود دارد و باید پیگیر آنها باشیم؛ البته همواره عدم اطمینانی از منظر فعالیت‌های تجاری وجود داشته و مسائلی را ایجاد کرده که مانع از تقویت روابط بین دو کشور شده است، اما سفارت پاکستان تلاش می‌کند تا این نا اطمینانی‌ها را برطرف نماید.

سفیر پاکستان در تهران با اشاره به موانعی که از سوی رئیس اتاق ایران برای توسعه مبادلات تجاری دو کشور مطرح شد، گفت: امکان حل‌وفصل این کمبود‌ها و نواقص وجود دارد و می‌توانیم مدت فعالیت مرز‌ها را به ۷ روز هفته و ۲۴ ساعت در شبانه روز افزایش دهیم تا بخش خصوصی دو کشور امکان همکاری بیشتر داشته باشند.

احمد صدیقی از امکان اجرایی شدن شورای همکاری که از قبل مورد توافق دو طرف قرار گرفته است، خبر داد و گسترش رایزنی بین بخش‌های خصوصی دو کشور را خواستار شد.

وی همچنین درباره اسناد گمرکی از اعطای پیشنهادی بابت هماهنگی و یکسان‌سازی در امور گمرکی به طرف ایرانی خبر داد و گفت: منتظر پاسخ طرف ایرانی هستیم.

این مقام دیپلماتیک پاکستان در تهران همکاری نزدیک بین اتاق بازرگانی ایران و بخش اقتصادی سفارت پاکستان را ضروری خواند و افزود: رفع برخی موضوعات از جمله روابط بانکی و ترانزیت به زمان و اقدامات خاصی نیاز دارند که در اختیار سفارت و حتی دولت‌ها نیستند. البته در این رابطه تهاتر را مدنظر قرار دادیم و منتظر پاسخ طرف ایرانی برای اجرایی شدن سازوکار تهاتر بین دو کشور هستیم.

سفیر پاکستان در تهران به اشتراک گذاشتن ایده‌ها و طرح‌های اجرایی برای حل موانعی که وجود دارند را خواستار شد.

دالان سبز گمرکی برای تجار ایرانی ایجاد می‌شود

احمد صدیقی درباره حل معضل انباشت کانتینر‌ها در بندر کراچی از تعریف یک کانال سبز و تعریف سازوکار گمرکی مشترک با طرف ایرانی خبر داد که در دستور کار قرار دارد.

وی همکاری در حوزه صنایع دارویی را به عنوان یک مطالبه جدی مطرح کرد و گفت: زمینه فعالیت‌های مشترک در بخش دارو، صنایع دارویی، کشاورزی و مواد غذایی وجود دارد.

سفیر پاکستان در تهران با اشاره به برگزاری نمایشگاه تخصصی صنایع غذایی در ماه نوامبر سال جاری میلادی در بندر کراچی از بازرگانان ایرانی دعوت کرد در این رویداد حضور یابند.

برچسب ها: اتاق بازرگانی ، بازرگان
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