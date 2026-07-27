رئیس اداره بهره‌برداری ناحیه کازرون، از انجام موفقیت‌آمیز عملیات تعمیرات پیشگیرانه و اصلاحی در خط فوق توزیع ایستگاه بوشیگان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسین رهنمائی رئیس اداره بهره‌برداری ناحیه کازرون با اشاره به اهمیت راهبردی این ایستگاه گفت: در راستای تقویت پایداری شبکه و با بهره‌گیری از تجهیزات نوین تصویربرداری حرارتی، وضعیت خط انتقال تغذیه‌کننده ایستگاه‌های بوشیگان و کنارتخته به‌صورت دقیق ارزیابی شد. با برنامه‌ریزی فشرده و هم‌افزایی درون‌سازمانی، عملیات اصلاحی این خط در تاریخ دوم مردادماه در دستور کار قرار گرفت.

او افزود: این عملیات گسترده با مشارکت چهار گروه عملیاتی تعمیرات خط و با پشتیبانی تجهیزات تخصصی، از ساعت ۴:۳۰ صبح آغاز و با تکیه بر توان فنی کارکنان صنعت برق، در موعد مقرر با موفقیت به پایان رسید. در کنار اصلاح خط انتقال، اقدامات فنی موثری نیز در ایستگاه بوشیگان صورت گرفت که شامل کابل‌کشی فیدر‌های خروجی، سرویس دوره‌ای تجهیزات حفاظتی، رفع نقاط داغ و آچارکشی اتصالات بود.

رئیس اداره بهره‌برداری ناحیه کازرون این اقدامات را گامی بلند برای تضمین روشنایی مطمئن در منطقه بوشیگان و کنارتخته دانست.

او تصریح کرد: تداوم پایداری شبکه در پیک تابستان، حاصل تلاش‌های شبانه‌روزی همکاران است. این اقدامات فنی، ظرفیت اطمینان شبکه را به شکل محسوسی ارتقا داده و آسایش مشترکان عزیز را در این مناطق گرمسیر تثبیت کرده است.

حسین رهنمائی با قدردانی از همت والای تمامی دست‌اندرکاران این عملیات افزود: شایسته است از تلاش‌های خستگی‌ناپذیر تیم‌های عملیاتی تعمیرات خط، پرسنل امور انتقال شمال و غرب و همچنین همراهی ارزشمند گروه اتفاقات شرکت توزیع نیروی برق استان فارس که در این اقدام جهادی مشارکت داشتند، تشکر کنم. این همدلی و تخصص، ضامن پایداری شبکه و نماد تعهد کارکنان صنعت برق به خدمت‌رسانی به مردم عزیز این مرز و بوم است.

منبع: برق منطقه‌ای فارس

برچسب ها: برق منطقه‌ای فارس ، تامین انرژی برق ، عملیات جهادی ، کنارتخته
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