باشگاه خبرنگاران جوان - رضا خدایاری نایب رئیس کمیته فیتنس و قهرمان اسبق فیزیک و فیتنس جهان در گفتوگو با خبرنگاران در مورد برنامه های این کمیته گفت: طبق برنامهریزیهای صورت گرفته در فدراسیون، فصل جدید رقابتها با محوریت شناسایی استعدادها از دل مسابقات استانی و لیگ کشوری آغاز خواهد شد. هدف ما ایجاد بستری است که تمامی ورزشکاران در سراسر کشور بتوانند در بالاترین سطح، توانمندیهای خود را به چالش بکشند و فرصت رشد داشته باشند.
رئیس کمیته داوران فیتنس در ادامه افزود: «خروجی این رقابتها، حضور نخبگان در مسابقات قهرمانی کشور و در نهایت انتخابی تیم ملی خواهد بود. تمام تلاش مجموعه کمیته فیتنس بر این است که تیمی آماده، مجرب و مقتدر را راهی مسابقات آسیایی و جهانی در آبانماه کنیم تا بار دیگر شاهد تکرار افتخارات و قهرمانیهای تیم ملی فیتنس ایران در میادین بینالمللی باشیم.
خدایاری در پایان با تأکید بر ارتقای سطح کیفی داوریها خاطرنشان کرد: با تدوین استانداردهای جدید در بخش فنی و داوری، در پی آن هستیم تا عدالت ورزشی در تمامی مراحل اجرا شده و شایستهترین ورزشکاران برای پوشیدن پیراهن تیم ملی برگزیده شوند.