پیروزی قاطع رضایی در وزن ۸۰ کیلوگرم در مقابل آمریکا در حالی رقم خورد که دو نماینده دیگر ایران در دور نخست با شکست مواجه شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان- رقابت‌های ۵ وزن اول کشتی فرنگی نوجوانان قهرمانی جهان از صبح امروز در شهر باکو کشور آذربایجان در حال برگزاری است.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، نتایج نمایندگان کشورمان تاکنون به شرح زیر است:

در وزن ۵۵ کیلوگرم، وحید عشیری در دور نخست مقابل گئورگی کدلیزه از گرجستان با نتیجه ۵ بر ۳ ضربه فنی شکست خورد و باید منتظر حضور حریفش در دیدار نهایی باشد تا بتواند برای کسب مدال برنز تلاش کند.

در وزن ۶۵ کیلوگرم، آرمین قولی‌گله در دور نخست با نتیجه ۷ بر ۴ مغلوب مناتساکانیان از ارمنستان شد و باید منتظر حضور حریفش در دیدار فینال باشد تا بتواند برای کسب مدال برنز تلاش کند.

در وزن ۸۰ کیلوگرم، علیرضا رضایی در دور نخست با نتیجه ۸ بر صفر ایوانوف از آمریکا را شکست داد. وی در دور دوم به مصاف کوباتوف از قرقیزستان می‌رود.