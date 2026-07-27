شهروندخبرنگار ما تصاویری از شور و حال مردم انقلابی شهر صالح آباد استان همدان در یکصد و چهل و هشتمین خروشِ خودجوشِ «میثاق با ولایت» را به نمایش گذاشت

باشگاه خبرنگاران جوان - در شب‌ هنگامی که مزار شهدای شهرستان صالح‌آباد استان همدان به میعادگاهِ قلب‌هایِ مشتاق بدل شده بود، یکصد و چهل و هشتمین خروشِ خودجوشِ «میثاق با ولایت»، با نوای قدسیِ زیارت عاشورا و مشت‌های گره‌کرده‌ مردمی که به «استقامتِ علوی» شهره‌اند، به اوج رسید تا بار دیگر لرزه بر پیکره‌ی استکبار جهانی و ایادیِ رو به زوالِ صهیونیسم بیندازد. این آیینِ پیوند با ولایت، با طنینِ جان‌بخشِ زیارت عاشورا به نوای کربلایی هادی غفاری آغاز شد و شمیمی از جبهه‌های حق‌علیه‌باطل را در فضای شهر پیچید.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: خسن میرزایی - همدان

تندیس استقامت در میعادگاه لاله‌ها به روایت شهروندخبرنگار صالح آبادی

تندیس استقامت در میعادگاه لاله‌ها به روایت شهروندخبرنگار صالح آبادی

تندیس استقامت در میعادگاه لاله‌ها به روایت شهروندخبرنگار صالح آبادی

تندیس استقامت در میعادگاه لاله‌ها به روایت شهروندخبرنگار صالح آبادی

تندیس استقامت در میعادگاه لاله‌ها به روایت شهروندخبرنگار صالح آبادی

تندیس استقامت در میعادگاه لاله‌ها به روایت شهروندخبرنگار صالح آبادی

تندیس استقامت در میعادگاه لاله‌ها به روایت شهروندخبرنگار صالح آبادی

تندیس استقامت در میعادگاه لاله‌ها به روایت شهروندخبرنگار صالح آبادی

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برچسب ها: تجمع ها ، سوژه خبری ، میدان مقاومت
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