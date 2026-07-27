شهروندخبرنگار ما تصاویری از شور و حال مردم انقلابی شهر صالح آباد استان همدان در یکصد و چهل و هشتمین خروشِ خودجوشِ «میثاق با ولایت» را به نمایش گذاشت

باشگاه خبرنگاران جوان - در شب هنگامی که مزار شهدای شهرستان صالحآباد استان همدان به میعادگاهِ قلبهایِ مشتاق بدل شده بود، یکصد و چهل و هشتمین خروشِ خودجوشِ «میثاق با ولایت»، با نوای قدسیِ زیارت عاشورا و مشتهای گرهکرده مردمی که به «استقامتِ علوی» شهرهاند، به اوج رسید تا بار دیگر لرزه بر پیکرهی استکبار جهانی و ایادیِ رو به زوالِ صهیونیسم بیندازد. این آیینِ پیوند با ولایت، با طنینِ جانبخشِ زیارت عاشورا به نوای کربلایی هادی غفاری آغاز شد و شمیمی از جبهههای حقعلیهباطل را در فضای شهر پیچید.
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منبع: خسن میرزایی - همدان
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