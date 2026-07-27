باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی صابری اظهار کرد: در راستای خنثی‌سازی و انهدام پرتابه‌های عمل‌نکرده و بقایای مهمات به‌جامانده از حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی، عملیات انفجار کنترل‌شده توسط تیم‌های تخصصی تخریب در مناطق مختلف شهرستان، به‌ویژه حوالی بندرلنگه، انجام خواهد شد.

وی افزود: این عملیات روز دوشنبه ۵ مردادماه، در بازه زمانی ساعت ۱۵ تا ۱۹ اجرا می‌شود و در این مدت احتمال شنیده شدن صدای انفجارهای شدید وجود دارد.

معاون فرمانداری بندرلنگه با تأکید بر اینکه این انفجارها کاملاً برنامه‌ریزی‌شده و تحت کنترل است، از شهروندان خواست ضمن حفظ آرامش، به شایعات توجه نکنند و از هرگونه نگرانی خودداری کنند