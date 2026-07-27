باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبهکباری - مجید بخشنده، کارشناس اقتصادی، با انتقاد از سازوکار فعلی طرحهای اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده، گفت: نبود جذابیت اقتصادی در این طرحها موجب شده است مالکان خودروهای فرسوده تمایل چندانی برای خروج خودروهای خود از چرخه مصرف نداشته باشند.
وی اظهار کرد: در حال حاضر مالک یک خودروی فرسوده در صورت تحویل خودرو برای اسقاط، نهایتاً حدود ۱۶۰ تا ۱۷۰ میلیون تومان دریافت میکند، در حالی که همان خودرو در بازار آزاد ممکن است نزدیک به ۳۰۰ میلیون تومان به فروش برسد. بنابراین طبیعی است که مالکان ترجیح دهند خودروهای خود را در بازار به فروش برسانند و از طرحهای اسقاط استقبال نکنند.
بخشنده با اشاره به طرح جایگزینی خودروهای فرسوده افزود: این طرح نیز در عمل نتوانسته انتظارات را برآورده کند. در یکی از مراکز اسقاط، حدود ۲۰۰ نفر برای ثبتنام مراجعه کردند، اما حتی یک نفر نیز موفق به ثبتنام نشد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در حالی که تبلیغات این طرح بر «بدون قرعهکشی بودن» آن تأکید داشت، شرط واریز نقدی یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در زمان ثبتنام عملاً امکان استفاده از آن را برای بسیاری از متقاضیان از بین برده است.
وی با طرح این پرسش که چه افرادی توانایی تأمین چنین مبلغی را دارند، تصریح کرد: مشخص نیست چه تعداد از مالکان خودروهای فرسوده میتوانند از این طرح و تسهیلات آن بهرهمند شوند. اگرچه خودروسازان نیز با محدودیتها و مشکلاتی مواجه هستند، اما واقعیت این است که طرحهای فعلی از جذابیت لازم برخوردار نیستند.
بخشنده تأکید کرد: به همین دلیل روند خروج خودروهای فرسوده از ناوگان کشور با کندی و دشواری همراه است و مردم آنگونه که انتظار میرود از طرحهای اسقاط و جایگزینی استقبال نمیکنند.
وی در ادامه به آثار اقتصادی اسقاط خودروهای فرسوده اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۳ با اسقاط ۳۵۵ هزار دستگاه خودروی فرسوده، حدود ۳.۳ میلیارد دلار صرفهجویی ارزی برای کشور حاصل شد.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: اگر این میزان صرفهجویی را متناسب با تعداد کل خودروهای فرسوده موجود در کشور محاسبه کنیم، مشخص میشود که اجرای مؤثر طرحهای اسقاط میتواند نقش قابل توجهی در کاهش مصرف انرژی و ایجاد صرفهجویی اقتصادی و ارزی برای کشور داشته باشد.