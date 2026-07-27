سرپرست فدراسیون پارادوومیدانی: ورزش پلی به سوی توانمندسازی افراد کم توان ذهنی است 

تیشه گران به بهانه روز جهانی افراد کم‌توان ذهنی گفت: ورزش بستری ارزشمند برای شکوفایی استعداد‌ها و توانمندی‌های افراد کم‌توان ذهنی است و توسعه فرصت‌های برابر ورزشی، از مهم‌ترین اولویت‌های فدراسیون پارادوومیدانی به شمار می‌رود.

باشگاه خبرنگاران جوان -  همزمان با فرارسیدن روز جهانی افراد دارای کم‌توان ذهنی،  مهران تیشه گران سرپرست فدراسیون پارادوومیدانی با تأکید بر نقش ورزش در ارتقای کیفیت زندگی، افزایش اعتماد به نفس و تقویت مشارکت اجتماعی افراد کم‌توان ذهنی، این مناسبت را فرصتی برای ترویج فرهنگ پذیرش، احترام به کرامت انسانی و معرفی توانمندی‌های این قشر از جامعه دانست.

وی با اشاره به مسئولیت فدراسیون در توسعه ورزش برای تمام افراد دارای معلولیت، بر ضرورت گسترش فرصت‌های ورزشی، استعدادیابی، آموزش و حمایت از ورزشکاران تأکید کرد و از برنامه‌های فدراسیون برای توسعه ورزش پارادوومیدانی و فراهم‌سازی زمینه حضور هرچه گسترده‌تر ورزشکاران در میادین ملی و بین‌المللی خبر داد.

مشروح گفت‌وگوی مهران تیشه گران سرپرست فدراسیون پارادوومیدانی به مناسبت روز جهانی افراد کم‌توان ذهنی را می‌خوانید.  

روز جهانی افراد کم‌توان ذهنی چه اهمیتی دارد؟
 این روز فرصتی ارزشمند برای افزایش آگاهی عمومی، ترویج فرهنگ احترام به کرامت انسانی و توجه بیشتر به توانمندی‌های افراد دارای کم‌توان ذهنی است. این عزیزان با برخورداری از استعداد‌ها و ظرفیت‌های قابل توجه، شایسته حضور فعال در تمام عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و ورزشی هستند و وظیفه ما فراهم کردن بستر مناسب برای شکوفایی توانایی‌های آنان است.

ورزش چه نقشی در ارتقای کیفیت زندگی افراد کم‌توان ذهنی دارد؟
 ورزش تنها یک فعالیت جسمانی نیست، بلکه ابزاری مؤثر برای افزایش اعتماد به نفس، تقویت مهارت‌های اجتماعی، ارتقای سلامت جسم و روان و ایجاد حس مشارکت در جامعه است. حضور در محیط‌های ورزشی می‌تواند زمینه‌ساز رشد فردی و اجتماعی این ورزشکاران باشد و فرصت‌های جدیدی را پیش روی آنان قرار دهد.

برنامه‌های فدراسیون پارادوومیدانی در این حوزه چیست؟
 فدراسیون پارادوومیدانی همواره بر توسعه ورزش همگانی و قهرمانی برای تمام ورزشکاران دارای معلولیت تأکید دارد. تلاش می‌کنیم با گسترش استعدادیابی، برگزاری مسابقات، توسعه آموزش مربیان و همکاری با نهاد‌های مرتبط، زمینه حضور گسترده‌تر ورزشکاران در میادین داخلی و بین‌المللی را فراهم کنیم و با دعوت از نفرات برتر مسابقات قهرمانی کشور اردو‌های آمادگی را تا پایان شهریورماه جهت حضور پرقدرت در بازی‌های آسیایی که دی ماه در تایلند برگزار می‌شود، برپا خواهیم کرد.

پیام شما به خانواده‌ها و جامعه چیست؟
خانواده‌ها بزرگ‌ترین حامیان این عزیزان هستند و نقش بی‌بدیلی در کشف استعداد‌ها و ایجاد انگیزه دارند. از جامعه نیز انتظار داریم با نگاه مبتنی بر احترام، پذیرش و فرصت‌های برابر، زمینه مشارکت هرچه بیشتر افراد کم‌توان ذهنی را فراهم کند. باور داریم که با همدلی و حمایت، می‌توان آینده‌ای روشن‌تر برای این عزیزان رقم زد.

 سخن پایانی؟
روز جهانی افراد کم‌توان ذهنی یادآور این حقیقت است که تفاوت‌ها هرگز مانعی برای موفقیت نیستند. فدراسیون پارادوومیدانی خود را متعهد می‌داند در مسیر توسعه ورزش، عدالت، برابری فرصت‌ها و حمایت از تمامی ورزشکاران دارای معلولیت گام بردارد و امیدواریم با همکاری همه دستگاه‌ها، شاهد حضور پررنگ‌تر این عزیزان در عرصه‌های ورزشی و اجتماعی باشیم.

برچسب ها: پارادو و میدانی ، وزارت ورزش و جوانان
خبرهای مرتبط
غفور کارگری: پارالمپیکی‌ها اسطوره‌های برتر ورزش هستند/ رقابت در ناگویا با میزبان بازی ها تنگاتنگ است
دومین نقره اولاد در رقابت‌های جهانی کوبه ژاپن
۳ دوپینگی جدید ورزش ایران + اسامی و مدت محرومیت
رشته‌های بوکس و دوگانه به بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی ـ ریاض اضافه شدند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
کریم حال عربستانی‌ها را گرفت
اخباری و کاظمیان شاگرد مهدی رحمتی شدند
کسری - پرسپولیس؛ پرونده‌ای که می‌تواند فاجعه شود
عبدی باید روی تمام کنندگی و گلزنی بازیکنان امید کار کند
والیبال ساحلی ایران در یک‌قدمی سکوی قهرمانی آسیا
هفدهمی هانیه رستمیان در تپانچه ۲۵ متر جام جهانی
دبیر فراکسیون ورزش مجلس: وزارت ورزش در شرایط جنگی موفق عمل کرد
شمشیربازی قهرمانی جهان| نماینده ایران در جمع ۳۲ بازیکن برتر
استارت فینالیست‌های لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶ در چین
افزایش سهمیه بازیکنان لیگ برتر؛ مصوبه جدید فدراسیون فوتبال
آخرین اخبار
سرپرست فدراسیون پارادوومیدانی: ورزش پلی به سوی توانمندسازی افراد کم توان ذهنی است 
رضا خدایاری: اعزام تیمی مقتدر به مسابقات آسیایی و جهانی، اولویت اصلی است
گل گهر کشور‌های میزبان خود در آسیا را معرفی کرد 
برنامه ریزی دنیامالی برای انقلاب مدال‌آوری در المپیک
کسری - پرسپولیس؛ پرونده‌ای که می‌تواند فاجعه شود
ورزش حرفه‌ای در لباس اقوام اصیل ایرانی 
افزایش سهمیه بازیکنان لیگ برتر؛ مصوبه جدید فدراسیون فوتبال
دبیر فراکسیون ورزش مجلس: وزارت ورزش در شرایط جنگی موفق عمل کرد
آغاز مأموریت ملی‌پوشان گلف در ترکیه
استارت فینالیست‌های لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶ در چین
هفدهمی هانیه رستمیان در تپانچه ۲۵ متر جام جهانی
والیبال ساحلی ایران در یک‌قدمی سکوی قهرمانی آسیا
شمشیربازی قهرمانی جهان| نماینده ایران در جمع ۳۲ بازیکن برتر
کریم حال عربستانی‌ها را گرفت
اخباری و کاظمیان شاگرد مهدی رحمتی شدند
عبدی باید روی تمام کنندگی و گلزنی بازیکنان امید کار کند
پیروزی پرسپولیس مقابل پیرامیدز مصر + فیلم
حسینی: بوکس بعد از ۸۵ سال با حمایت دنیا مالی صاحب خانه می‌شود
تکذیب شایعات شکایت کیفری از اسبقیان
مهدی شریفی در فجرسپاسی ماندگار شد
صعود ملی‌پوشان ساحلی ایران به مرحله نیمه‌نهایی قهرمانی کاوا
بازیکن خارجی در یک صورت از استقلال جدا می‌شود
قول مساعد وکلای خارجی به استقلال؛ باز شدن پنجره قبل از آغاز لیگ برتر
ماموریت سخت برای بختیاری‌زاده/ ساختن استقلالی متفاوت با ابزار محدود
چالشی که قهرمانان مردان آهنین از آن وحشت دارند + فیلم
نامه عارف به وزیر ورزش برای پیگیری پرونده آسیایی شدن چادرملو
رویای قرارداد بلندمدت قلعه‌نویی فعلاً متوقف شد
از توافق دوستانه تا دادگاه! ساپینتو از استقلال طلبکار شد
هشدار سازمان لیگ کشتی: قرارداد‌های دوجانبه منجر به محرومیت می‌شود
ماجرای حضور وینیسیوس در آرسنال + فیلم