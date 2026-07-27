امروز دوشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۸۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - امروز دوشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۸۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۸ میلیون و ۳۱۸ هزار تومان معامله می‌شود.

برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛

محصول  نرخ
سکه طرح جدید  ۱۸۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
سکه طرح قدیم ۱۷۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
نیم سکه ۹۴ میلیون تومان
ربع سکه ۵۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان
سکه گرمی  ۲۷ میلیون تومان 
طلای ۱۸ عیار ۱۸ میلیون و ۳۱۸ هزار تومان
طلای ۲۴ عیار ۲۴ میلیون و ۴۲۱ هزار تومان

 

برچسب ها: قیمت سکه ، قیمت طلا
خبرهای مرتبط
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۳۱ تیر ۱۴۰۵
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۳ مرداد ۱۴۰۵
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۴ مرداد ۱۴۰۵
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
مدیریت سهام عدالت از مالکیت اسمی خارج و به مردم واگذار شود
مطالبات معوق فروشگاه‌های مرتبط با کالابرگ بزودی تسویه می‌شود
تلاش برای تأمین برق پتروشیمی‌ها با واردات از ترکیه/ واردات سالانه حدود ۵۰۰ مگاوات برق از دو کشور
جریانِ حیات در رگ‌های روستا؛ پایان برنامه هفتم و آبرسانی به ۱۰ هزار روستا
گرانفروشی کالا ارتباطی به میزان عرضه ندارد
علت نوسان قیمت میوه در بازار چیست؟
اوج مصرف برق به ۷۵ هزار مگاوات رسید/ هشدار وزارت نیرو درباره ماینر‌های غیرمجاز
هر مترمکعب گاز در بورس انرژی بیش از ۲۵ هزار تومان معامله شد
جوجه ریزی ماهانه ۱۰۰ میلیون قطعه جوابگوی نیاز کشور است
آزادسازی قیمت گاز کمکی به کاهش مصرف نمی‌کند /اثرگذاری ۱۰ تا ۲۰ درصدی مردم در صرفه‌جویی
آخرین اخبار
طرح‌های اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده جذاب نیست
سفر‌های دریایی اربعین ۱۴۰۵ از بندر خرمشهر به مقصد بصره، فردا آغاز می‌شود
دالان سبز گمرکی برای تجار ایرانی در کراچی ایجاد می‌شود
نقش مؤثر بنگاه‌ها از تلاطم اقتصادی در شرایط کنونی/پرهیز از خرید‌های هیجانی شرط بقا در بازار‌های متلاطم
نقش مؤثر بنادر کوچک در تأمین کالا‌های اساسی کشور
شبکه سوخت‌رسانی کشور در خدمت زائران اربعین
اهمیت کلاس و آزمون در سال کنکور
۵۰ همت از مطالبات گندم‌کاران به زودی واریز می‌شود
ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی تأمین شد + فیلم
فصل تازه ارتباطات راهبردی در پتروشیمی جم؛ امین حاجی‌دولو سکاندار روابط عمومی و امور بین‌الملل شد
۱۲ استان و ۵۸ شهر کشور همچنان درگیر تنش آبی هستند
تلاش برای تأمین برق پتروشیمی‌ها با واردات از ترکیه/ واردات سالانه حدود ۵۰۰ مگاوات برق از دو کشور
مطالبات معوق فروشگاه‌های مرتبط با کالابرگ بزودی تسویه می‌شود
رشد ۴.۳ درصدی ثبت شکایت از شرکت‌های بیمه
اوج مصرف برق به ۷۵ هزار مگاوات رسید/ هشدار وزارت نیرو درباره ماینر‌های غیرمجاز
گرانفروشی کالا ارتباطی به میزان عرضه ندارد
علت نوسان قیمت میوه در بازار چیست؟
آزادسازی قیمت گاز کمکی به کاهش مصرف نمی‌کند /اثرگذاری ۱۰ تا ۲۰ درصدی مردم در صرفه‌جویی
جریانِ حیات در رگ‌های روستا؛ پایان برنامه هفتم و آبرسانی به ۱۰ هزار روستا
جوجه ریزی ماهانه ۱۰۰ میلیون قطعه جوابگوی نیاز کشور است
هر مترمکعب گاز در بورس انرژی بیش از ۲۵ هزار تومان معامله شد
مدیریت سهام عدالت از مالکیت اسمی خارج و به مردم واگذار شود
ایرانیان مقیم خارج می‌توانند یک دستگاه خودرو به کشور وارد کنند
هنوز در تهران، کرج، مشهد، اراک و ساوه نیاز به مدیریت مصرف داریم
آسیب به صنایع مادر زنجیره تولید را تحت‌تأثیر قرار داد
کاهش نسبی دمای هوا در نوار شمالی کشور
ترافیک سنگین در چند محور مواصلاتی کشور
آزادسازی سهام عدالت راه‌حل نجات سرمایه ملی مردم
عرضه ۵۰۰ مگاوات برق در بورس انرژی برای جبران بخشی از کسری برق صنایع
وضعیت تامین آب بخش کشاورزی مطلوب نیست