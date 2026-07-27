باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - آژانس فدرال زیست‌پزشکی روسیه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «مرکز تحقیقات مغز و فناوری عصبی ما در حال کار بر روی پروژه‌ای برای مطالعه مکانیسم‌های تحلیل عضلات مرتبط با سن است. شناسایی نشانگر‌های پیش‌بینی‌کننده دینامیک تغییر عضلات، مبنایی برای توسعه آزمایش‌های تشخیصی قادر به پیش‌بینی سارکوپنی و علل مختلف آن خواهد بود.»

در این بیانیه آمده است: «قرار است دانشمندان روسی تا سال ۲۰۲۸ یک آزمایش اولیه تشخیص سارکوپنی را تکمیل کنند. گروه‌های بیمار تشکیل شده‌اند و در حال حاضر تجزیه و تحلیل داده‌ها برای شناسایی نشانگر‌های RNA پایدار که اساس سیستم‌های آزمایش جدید را تشکیل می‌دهند، در حال انجام است.»

این آژانس همچنین فاش کرد که تا سال ۲۰۲۷، این پروژه یک اطلس مولکولی از فعالیت عملکردی عناصر تنظیمی در بافت عضلانی انسان، از جمله داده‌های مربوط به دینامیک پیری عضلات و اشکال مختلف سارکوپنی، ایجاد خواهد کرد.

سارکوپنی در برخی افراد با افزایش سن به دلیل تحلیل عضلات ظاهر می‌شود و بر توانایی آنها در راه رفتن، حفظ تعادل و انجام فعالیت‌های روزانه تأثیر می‌گذارد. این بیماری می‌تواند منجر به از دست دادن قدرت بدنی و احساس بی‌حالی شود.

کارشناسان سلامت معتقدند که سارکوپنی ممکن است با عوامل مختلفی از جمله کمبود فعالیت بدنی، خواب ناکافی، رژیم غذایی فاقد پروتئین، ویتامین‌ها و مواد مغذی ضروری و همچنین عدم تعادل هورمونی مرتبط با پیری مرتبط باشد.

منبع: mail.ru