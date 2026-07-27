باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - علی باقرزاده، رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به الزامات قانونی انتخاب مدیران مدارس گفت: فرآیند انتخاب مدیران به گونه‌ای طراحی شده که تمامی داوطلبان باید در یک سازوکار رقابتی شرکت کنند. بر این اساس، مرحله نخست شامل آزمون کتبی تخصصی است که بر اساس نمرات، افراد برتر برای مرحله دوم انتخاب می‌شوند.

رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری آموزش و پرورش با تأکید بر شفافیت این فرآیند افزود: متقاضیان از همان ابتدا از طریق دفترچه آزمون مطلع هستند که پذیرش به صورت چند برابر ظرفیت انجام می‌پذیرد. برای مثال، اگر در یک رشته‌محل دو نفر مورد نیاز باشد، چهار نفر برای مصاحبه دعوت می‌شوند؛ بنابراین داوطلبان آگاه هستند که از این تعداد، تنها دو نفر پذیرفته خواهند شد.

باقرزاده تصریح کرد: داوطلبی که در مرحله اول (آزمون کتبی) حد نصاب را کسب کرده اما در مرحله دوم (مصاحبه) پذیرفته نشده، نمی‌تواند مطالبه‌ای برای استخدام داشته باشد، چرا که ظرفیت‌های استخدامی محدود و مشخص است. وی همچنین در خصوص سهمیه‌های قانونی، از جمله سهمیه ۵ درصدی معلولین، اظهار کرد: این سهمیه‌ها طبق قانون رعایت شده و امکان جابجایی ظرفیت‌ها به سایر گروه‌ها وجود ندارد.

وی افزود: در حال حاضر یک میلیون و ۶۱ هزار نفر از آموزش و پرورش حقوق دریافت می‌کنند.

وی با بیان اینکه همه این افراد در کلاس‌های درس حضور ندارند، افزود: از این تعداد، حدود ۱۱۷ هزار نفر دانشجومعلم دانشگاه فرهنگیان هستند که حقوق دریافت می‌کنند، اما هنوز وارد چرخه تدریس نشده‌اند و از نظر نیروی انسانی آموزشی، موجودی غیرمؤثر محسوب می‌شوند.

باقرزاده ادامه داد: علاوه بر دانشجومعلمان، تعدادی از حقوق‌بگیران آموزش و پرورش را جانبازان حالت اشتغال و افرادی با بیماری‌های صعب‌العلاج تشکیل می‌دهند که به دلیل شرایط خاص امکان حضور در کلاس درس را ندارند.

رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش گفت: خروج نیرو‌های سربازمعلم مشکل خاصی برای آموزش و پرورش ایجاد نخواهد کرد.

وی توضیح داد: تعداد نیرو‌هایی که از این محل از سیستم خارج می‌شوند حدود دو هزار و ۲۰۰ نفر است که در مقایسه با مجموع حدود یک میلیون نیروی انسانی آموزش و پرورش، رقم قابل توجهی محسوب نمی‌شود.

باقرزاده با اشاره به آمار بازنشستگی فرهنگیان اظهار کرد: آموزش و پرورش هر سال حدود ۳۲ هزار نفر بازنشسته دارد؛ بنابراین تعداد سربازمعلمان بسیار کمتر از آمار بازنشستگان سالانه است و برنامه‌ریزی لازم برای جایگزینی نیرو‌های مورد نیاز انجام می‌شود.