مرد سالخورده که به اتهام قتل همسر دومش پای میز محاکمه ایستاده بود مدعی شد، چون همسرش او را کتک می‌زد دست به قتل زده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - اوایل سال گذشته گزارش مرگ زن ۴۰ ساله‌ای به پلیس اعلام شد، با حضور مأموران و بررسی‌های اولیه مشخص شد که زن جوان به دست شوهر ۷۰ ساله‌اش خفه شده است. با دستگیری متهم و در ادامه تحقیقات مشخص شد که وی ۱۵ سال قبل نیز به اتهام قتل همسر اولش دستگیر شده، اما با رضایت فرزندانش آزاد شده بود. سپس چند سال بعد با مقتول که او نیز ازدواج ناموفقی داشته آشنا شده و با هم عقد کرده‌اند. با تکمیل تحقیقات پرونده برای رسیدگی به شعبه ۸ دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.
 
در دادگاه چه گذشت؟

در ابتدای جلسه پسر مقتول از همسر اولش برای متهم درخواست قصاص کرد، البته، چون خودش در جلسه حاضر نبود این درخواست از سوی وکیلش مطرح شد.

پس از آن متهم به جایگاه رفت و گفت: «روز حادثه خواب بودم که همسرم بالای سرم آمد و شروع به کتک‌زدنم کرد. وقتی از خواب پریدم و دیدم او بی‌محابا با لگد به پهلویم می‌زند، عصبانی شدم و پتویی را که کنارم بود روی سرش انداختم و آنقدر دهنش را محکم گرفتم که خفه شد.»

قاضی پرسید: «اختلاف شما سر چه موضوعی بود؟»

متهم جواب داد: «اختلافی نداشتیم.»

قاضی گفت: «پس چرا او را کشتی؟»

متهم پاسخ داد: «همسرم بداخلاق بود و همیشه مرا کتک می‌زد و من هم واکنشی نشان نمی‌دادم و سکوت می‌کردم.»

قاضی پرسید: «اگر واکنشی نشان نمی‌دادی چرا آن روز واکنش نشان دادی؟ چرا مثل همیشه سکوت نکردی؟»

متهم گفت: «چون آن روز خواب بودم و عصبی شدم!»

قاضی به متهم گفت: «همسر اولت هم شما را از خواب بیدار کرده بود که او را هم کشتی؟»

متهم جواب داد: «چیزی به خاطر نمی‌آورم.»

قاضی گفت: «در سوابق شما آمده که ۱۵ سال قبل همسر اولت را کشتی و بعد هم فرزندانت رضایت دادند و از زندان آزاد شدی.»

متهم جواب داد: «گفتم که به خاطر نمی‌آورم. همسر اولم خیانت کرده بود و فکر می‌کنم خودش مرد.»

قاضی به متهم گفت: «آخرین دفاعت چیست؟»

متهم گفت: «قصدم کشتن همسرم نبود، اگر آن روز مرا با کتک از خواب بیدار نمی‌کرد حالا زنده بود.»

با پایان اظهارات متهم قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.

منبع: روزنامه ایران

برچسب ها: قتل ، دادگاه
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