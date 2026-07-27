فضاپیمای سایوز MS-28 روسیه از ایستگاه فضایی بین‌المللی بازگشت و به صورت ایمن در قزاقستان به زمین نشست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- فضاپیمای سایوز MS-28 پس از بازگشت از ایستگاه فضایی بین‌المللی، با فضانوردان روسی سرگئی کود-سورچکوف و سرگئی میخییف و فضانورد آمریکایی کریستوفر ویلیامز در قزاقستان فرود آمد.

روسکاسموس گزارش داد که ماژول فرود سایوز MS-28 در نزدیکی شهر ژزقازغان در استپ قزاقستان فرود آمد و فرود به صورت زنده پخش شد.

کود-سورچکوف، میخییف و ویلیامز قبل از شروع بازگشت به زمین، از ایستگاه فضایی بین‌المللی به سایوز MS-۲۸ منتقل شده بودند. پس از خداحافظی با خدمه ایستگاه، دریچه‌های بین فضاپیما و ایستگاه را بستند و مسیر خود را به سمت زمین آغاز کردند.

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این سه فضانورد در ۲۷ نوامبر به ایستگاه فضایی بین‌المللی رسیدند و سپس سفر بازگشت خود به زمین را با فضاپیمای سایوز MS-28 آغاز کردند.

موشک سایوز-۲.۱ a حامل این فضاپیما از پایگاه فضایی بایکونور پرتاب شد و پس از هشت دقیقه و ۴۹ ثانیه با موفقیت آن را در مدار زمین قرار داد.

این فضاپیما سفر خود را در یک مسیر بسیار کوتاه شامل دو دور گردش به دور زمین، قبل از ورود مجدد به جو و فرود در منطقه تعیین شده در قزاقستان، به پایان رساند.

منبع: ریانووستی

برچسب ها: موشک سایوز ، فضاپیمای سایوز ، روسکاسموس ، ایستگاه بین المللی فضایی ، ایستگاه فضایی بین المللی
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