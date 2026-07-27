سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مرودشت از جمع‌آوری بیش از ۵ هزار متر تور ماهیگیری غیرمجاز از دریاچه سد درودزن خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مرودشت از جمع‌آوری بیش از ۵ هزار متر تور ماهیگیری غیرمجاز از دریاچه سد درودزن خبر داد و گفت: در این عملیات، ۱۱۲ قطعه ماهی کشف و یک پرنده آبزی که در تور گرفتار شده بود، با موفقیت رهاسازی شد.

سعید هرمزیان اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان مرودشت در جریان پایش و کنترل شبانه دریاچه سد درودزن، موفق به شناسایی و جمع‌آوری بیش از ۵ هزار متر تور ماهیگیری غیرمجاز از سطح دریاچه شدند.

او افزود: در این عملیات، ۱۱۲ قطعه از انواع ماهیان شامل کپور، بیاح و سایر گونه‌ها کشف شد و تور‌های غیرمجاز پس از جمع‌آوری، مطابق ضوابط امحا شدند.

هرمزیان ادامه داد: همچنین یک پرنده آبزی که در یکی از تور‌های رهاشده گرفتار شده بود، توسط مأموران یگان حفاظت محیط زیست از دام رها و به زیستگاه طبیعی خود بازگردانده شد.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مرودشت با تأکید بر اینکه رهاسازی تور‌های غیرمجاز، علاوه بر تهدید ذخایر آبزی، جان پرندگان و سایر گونه‌های حیات وحش را نیز به خطر می‌اندازد، گفت: برخورد با صید غیرمجاز و ابزار‌های مخرب صید با هدف صیانت از تنوع زیستی و حفظ تعادل اکولوژیک منابع آبی با جدیت ادامه دارد.

او از شهروندان، صیادان قانون‌مدار و دوستداران طبیعت خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در حوزه شکار و صید، موضوع را در سریع‌ترین زمان ممکن به ادارات حفاظت محیط زیست یا سامانه‌های ارتباطی این سازمان اطلاع دهند تا اقدامات قانونی لازم انجام شود.

منبع: محیط زیست فارس

برچسب ها: محیط زیست فارس ، تور غیرمجاز ، سد درودزن مردشت
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