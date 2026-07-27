باشگاه خبرنگاران جوان - سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مرودشت از جمعآوری بیش از ۵ هزار متر تور ماهیگیری غیرمجاز از دریاچه سد درودزن خبر داد و گفت: در این عملیات، ۱۱۲ قطعه ماهی کشف و یک پرنده آبزی که در تور گرفتار شده بود، با موفقیت رهاسازی شد.
سعید هرمزیان اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان مرودشت در جریان پایش و کنترل شبانه دریاچه سد درودزن، موفق به شناسایی و جمعآوری بیش از ۵ هزار متر تور ماهیگیری غیرمجاز از سطح دریاچه شدند.
او افزود: در این عملیات، ۱۱۲ قطعه از انواع ماهیان شامل کپور، بیاح و سایر گونهها کشف شد و تورهای غیرمجاز پس از جمعآوری، مطابق ضوابط امحا شدند.
هرمزیان ادامه داد: همچنین یک پرنده آبزی که در یکی از تورهای رهاشده گرفتار شده بود، توسط مأموران یگان حفاظت محیط زیست از دام رها و به زیستگاه طبیعی خود بازگردانده شد.
سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مرودشت با تأکید بر اینکه رهاسازی تورهای غیرمجاز، علاوه بر تهدید ذخایر آبزی، جان پرندگان و سایر گونههای حیات وحش را نیز به خطر میاندازد، گفت: برخورد با صید غیرمجاز و ابزارهای مخرب صید با هدف صیانت از تنوع زیستی و حفظ تعادل اکولوژیک منابع آبی با جدیت ادامه دارد.
او از شهروندان، صیادان قانونمدار و دوستداران طبیعت خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در حوزه شکار و صید، موضوع را در سریعترین زمان ممکن به ادارات حفاظت محیط زیست یا سامانههای ارتباطی این سازمان اطلاع دهند تا اقدامات قانونی لازم انجام شود.
منبع: محیط زیست فارس