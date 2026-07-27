دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین از قتل مادر و دختر هشت ساله به دست پدر و پسر خانواده خبر داد و اعلام کرد: بر اساس اعترافات مجرمان و تحقیقات مقدماتی بازپرس، انگیزه قتل اختلافات خانوادگی بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی‌اصغر عسگری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین گفت: چنانکه شهروندان گرامی در جریان اخبار قرار گرفته‌اند، متاسفانه در اواخر تیرماه سال جاری حادثه‌ای دلخراش در شهر قزوین رخ داد که به دنبال آن یک مادر و دختر هشت ساله‌اش جان خود را از دست دادند و با اعلام اینکه به محض اطلاع از موضوع پرونده قضایی تشکیل شد، هم‌زمان بازپرس ویژه در محل حادثه حاضر و تحقیقات مقدماتی آغاز شد.

وی با بیان اینکه متهمان این پرونده ۲ نفر از اعضای همین خانواده یعنی پدر و پسر خانواده هستند، افزود: مجرمان پس از ارتکاب قتل، با صحنه‌سازی در محل سعی داشتند موضوع را سرقت از منزل جلوه داده و مسیر تحقیقات را منحرف کنند، اما با انجام بازجویی‌های فنی و تخصصی توسط کارآگاهان پلیس و تیم قضایی، در برابر ادله و مستندات راهی جز اعتراف به این جنایت نیافتند.

عسگری در خصوص انگیزه این قتل گفت: متهمان در اعترافات خود اختلافات خانوادگی را علت این جنایت عنوان کرده‌اند که بررسی‌های صورت گرفته توسط بازپرس پرونده نیز بر این امر صحه می‌گذارد، البته بررسی دقیق‌تر ابعاد پرونده همچنان در دستور کار بازپرس قرار دارد.

وی در ادامه با ابراز تاسف عمیق از این حادثه تلخ گفت: وقوع چنین رویدادی به‌هیچ‌رو زیبنده جامعه فهیم، مومن و متدین قزوین نیست و امید است مدیران، اصحاب رسانه، دانشگاهیان و فعالان فرهنگی با نگاهی آسیب‌شناسانه و پیشگیرانه نسبت به این‌گونه حوادث برخوردی مسئولانه داشته باشند تا در سایه این هم‌اندیشی، دیگر شاهد تکرار چنین وقایع تلخی نباشیم.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین از عموم شهروندان خواست با بی‌توجهی به شایعات، از دامن‌زدن به اخبار غیررسمی در مورد این پرونده خودداری کنند.

منبع: روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین

برچسب ها: دادستان قزوین ، ارتکاب قتل
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