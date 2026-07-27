فرماندار گیلانغرب گفت: امروز نخستین کاروان زائران عتبات عالیات با حدود ۲۵۰ نفر از مرز سومار راهی عتبات عالیات شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان- نخستین کاروانهای اعزامی زائران اربعین صبح امروز وارد مرز بینالمللی سومار در گیلانغرب به عنوان دومین مرز اربعینی استان کرمانشاه شدند و پس از انجام تشریفات خروج با بدرقه سلیمانی معاون استاندار و رضایی فرماندار گیلانغرب سفر خود را به مقصد عتبات عالیات آغاز کردند.
حشمت رضایی، فرماندار گیلانغرب در خاشیه این مراسم در گفتوگو با خبرنگار فارس، از آمادگی کامل مرز بینالمللی سومار برای میزبانی از زائران اربعین حسینی خبر داد و اظهار کرد: امسال با تلاش شبانهروزی مسئولان استان، مرز سومار به عنوان دومین مرز رسمی کشور برای تردد زائران اربعین آماده شد و تمامی زیرساختهای مورد نیاز برای خدمترسانی به زائران فراهم شده است.
وی افزود: از روز شنبه به صورت رسمی آماده پذیرایی از زائران عتبات عالیات بودیم و امروز، دوشنبه پنجم مردادماه، نخستین کاروانهای زائران اربعین حسینی در قالب ۲۵۰ نفر در فضایی سرشار از شور، اشتیاق و دلدادگی، با بدرقه معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه و اینجانب از مرز بینالمللی سومار راهی عتبات عالیات شدند.
فرماندار گیلانغرب با اشاره به اینکه مرز سومار امسال برای نخستین بار پذیرای زائران اربعین است، تصریح کرد: بر اساس تصمیم ستاد مرکزی اربعین و متناسب با ظرفیتها و زیرساختهای ایجادشده، در مرحله نخست اولویت تردد از این مرز با زائران شهرستان گیلانغرب و سایر شهرستانهای استان کرمانشاه است و انتظار داریم هماستانیهای عزیز با انتخاب مرز سومار، از ظرفیتهای ایجادشده بهرهمند شوند.
تردد زائران از مرز سومار از ساعت ۷ تا ۱۹ انجام میشود
وی درباره زمان تردد زائران از این مرز نیز گفت: با برنامهریزی انجامشده و توافق صورتگرفته با طرف عراقی، تردد زائران همهروزه از ساعت ۷ صبح تا ۱۹ عصر انجام میشود و زائران باید در این بازه زمانی برای خروج از کشور به مرز مراجعه کنند.
وی ادامه داد: در طرف عراقی نیز امکانات رفاهی، مواکب و ناوگان حملونقل برای انتقال زائران آماده شده است تا زائران پس از عبور از مرز بدون مشکل مسیر خود را به سمت شهرهای زیارتی ادامه دهند.
فرماندار گیلانغرب از استقرار موکب مرکزی در یادمان شهدای گیلانغرب خبر داد و افزود: برای رفاه زائران، اتوبوسهایی در این محل مستقر شدهاند و زائرانی که به صورت انفرادی یا کاروانی وارد گیلانغرب میشوند، به صورت رایگان از این محل به مرز سومار منتقل خواهند شد.
رضایی در پایان با اشاره به پیشبینی محل اسکان زائران، خاطرنشان کرد: اگر زائران خارج از ساعت مجاز تردد به گیلانغرب برسند، هیچ مشکلی برای اسکان آنان وجود ندارد. یادمان شهدای گیلانغرب و دیگر فضاهای پیشبینیشده در سطح شهر برای استراحت زائران آماده شده و ستاد اسکان و ستاد مردمی به صورت شبانهروزی آماده خدمترسانی به زائران اربعین هستند.
مرز سومار زمینهساز رونق اقتصادی و گردشگری مذهبی است
بهرام سلیمانی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری جانشین ستاد اربعین استان کرمانشاه نیز در گفتوگو با خبرنگار فارس، گفت: قرار گرفتن سومار در جمع مرزهای رسمی تردد زائران، علاوه بر تسهیل سفر و کاهش بار ترافیکی سایر مرزها، به توسعه گردشگری مذهبی و رونق اقتصادی منطقه کمک میکند.
وی با اشاره به آغاز اعزام زائران اربعین از مرز سومار، گفت: قرار گرفتن سومار در جمع مرزهای خدمترسان اربعین، علاوه بر کاهش بار ترافیکی سایر مرزها، زمینه تسهیل سفر زائران و رونق اقتصادی شهرستان گیلانغرب را فراهم میکند.
جانشین ستاد اربعین استان کرمانشاه با اشاره به ظرفیتهای مرز سومار افزود: این مرز به دلیل موقعیت جغرافیایی ممتاز خود میتواند نقش مؤثری در تسهیل و روانسازی تردد زائران ایفا کرده و از بار سنگین ترافیک مرزهای پرتردد، بهویژه مهران، بکاهد تا زائران سفری آسانتر و آرامتر را تجربه کنند.
وی تصریح کرد: خوشبختانه امسال مرز سومار در زمره مرزهای خدمترسان به زائران اربعین قرار گرفت و با این اقدام، استان کرمانشاه در کنار مرز خسروی، دومین مرز خود را نیز برای میزبانی از زائران عتبات عالیات فعال کرده است.
سلیمانی با بیان اینکه فعالسازی مرز سومار تنها به تسهیل تردد زائران محدود نمیشود، گفت: بازگشایی این مرز و تردد زائران از آن، در راستای توسعه گردشگری مذهبی، میتواند به رونق اقتصاد و بهبود معیشت مردم شهرستان گیلانغرب، بهعنوان دومین شهرستان مقاوم کشور، کمک شایانی کند.