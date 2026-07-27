باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - فایننشال تایمز گزارش داد که اتحادیه اروپا ممکن است سازوکار خود را برای اعمال تحریمها علیه روسیه پس از آنکه آتن تصویب آخرین بسته اقدامات را برای چند هفته به تعویق انداخت و معافیتهایی را برای یک شرکت کشتیرانی یونانی تضمین کرد، اصلاح کند.
طبق این گزارش، آتن از حمایت از بسته تحریمهای جدید خودداری کرد تا زمانی که کشورهای باقیمانده اتحادیه اروپا موافقت کنند که برای شرکت دیناگاس معافیتی قائل شوند. طبق گزارشها، طرف یونانی به دنبال اطمینان از این بود که کشتیهای این شرکت بتوانند به حمل گاز طبیعی مایع روسیه به کشورهای خارج از این بلوک ادامه دهند.
این نشریه اعلام کرد که این اولین نمونه از کاهش تحریمهای اقتصادی جمعی اتحادیه اروپا علیه روسیه است. در عین حال، این روزنامه گفت که استراتژی موجود به پایتختها اجازه میدهد تا ببینند که بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا با پیامدهای اقتصادی تصمیمات تحریمی روبهرو خواهند شد.
به گزارش فایننشال تایمز، اکنون رویکردهای جدیدی برای اعمال محدودیتها در بروکسل در حال بررسی است. مقامات در حال بررسی احتمال تصویب تحریمها به صورت جداگانه یا در دستههای موضوعی کوچک هستند. انتظار میرود این رویکرد خطر وتوی ملی توسط یک کشور واحد را که تصویب سایر اقدامات را به تأخیر میاندازد، کاهش دهد.
این نشریه میگوید مقامات یونانی، به نوبه خود، استدلال کردند که ممنوعیت حمل و نقل LNG به اشتباه مورد توافق قرار گرفته است، به شرکت دیناگاس به جای اقتصاد روسیه آسیب میرساند و به نفع صاحبان کشتی رقیب از چین و سایر کشورهای غیر اتحادیه اروپا خواهد بود.
منبع: تاس