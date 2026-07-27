باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - ذبیحی رئیس دفتر بهبود تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفت و گو‌ با باشگاه خبرنگاران جوان گفت : افراد در طول مسیر پیاده روی اربعین سعی کنند متعادل غذا مصرف کرده و‌ از در هم خوری پرهیز کنند.

وی افزود: با توجه به گرمای هوا در کشور عراق افراد باید به میزان کافی مایعات به ویژه آب مصرف کنند تا دچار گرمازدگی نشوند.

ذبیحی تاکید کرد: افراد در هنگام پیاده روی اربعین سعی کنند شربت تخم شربتی و شربت آبلیمو مصرف کنند زیرا این دو شربت برای پیشگیری از گرمازدگی مناسب است.

وی ادامه داد: تغذیه مناسب و مصرف کافی انواع میوه و سبزی تازه در پیشگیری از گرمازدگی و کم شدن آب بدن موثر خواهد بود.

رئیس دفتر بهبود تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تهران بیان کرد: در پياده روی اربعین به دلیل گرمای هوا، مصرف دوغ و ماست همچنین مواد غذایی حاوی گروه ویتامین B توصیه می شود. مصرف شربت تخم شربتی سبب شده تا آب برای مدت طولانی در بدن افراد حفظ شود.

ذبیحی افزود: در مراسم اربعین هوا گرم است و تعریق سبب کاهش الکترولیت بدن می شود و به همین دلیل متخصصان معتقدند که در هنگام گرمای هوا افراد باید به مقدار کافی مایعات بنوشند.