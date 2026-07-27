باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - گوگل شروع به ارائه ویژگی جدیدی کرده است که از ویدیو‌های سلفی برای کمک به کاربران در بازیابی حساب‌هایشان در مواقعی که رمز عبور خود را فراموش می‌کنند یا از روش‌های استاندارد تأیید هویت، مانند تلفن یا برنامه‌های تأیید هویت دو مرحله‌ای، استفاده نمی‌کنند، بهره می‌برد.

این ویژگی به کاربران اجازه می‌دهد تا با استفاده از تلفن یا رایانه، یک ویدیوی کوتاه از چهره خود ضبط کنند. سپس گوگل ویدیوی ضبط‌شده جدید را با یک ویدیوی مرجع ذخیره‌شده قبلی مقایسه می‌کند تا تأیید کند که فردی که سعی در ورود به سیستم دارد، صاحب حساب است.

تنظیم این ویژگی نیاز به نگاه کردن به دوربین دستگاه و دنبال کردن دستورالعمل‌های روی صفحه برای انجام حرکات ساده سر دارد. این کار به سیستم اجازه می‌دهد تا زوایای مختلف صورت را ثبت کند و دقت تأیید را بهبود بخشد.

گوگل توضیح داد که این مکانیسم مشابه فناوری Face ID اپل است، اما به حسگر‌های مادون قرمز متکی نیست. ویدیوی مرجع با استفاده از رمزگذاری در فضای ابری ذخیره می‌شود و می‌توان آن را در هر زمان از طریق تنظیمات حساب حذف کرد.

پس از ورود به سیستم، از کاربران خواسته می‌شود که یک ویدیوی جدید ضبط کنند که شامل حرکات خاصی باشد تا اطمینان حاصل شود که ضبط واقعی است و از تصویر یا ویدیوی جعلی استفاده نمی‌کند. سپس این ویدیو با یک ویدیوی ذخیره شده مقایسه می‌شود.

این شرکت تأیید کرد که علاوه بر سیستم‌های امنیتی معمول خود برای تشخیص تلاش‌های مشکوک برای ورود به سیستم، از چندین اقدام امنیتی برای جلوگیری از سرقت هویت با استفاده از تصاویر یا ویدیو‌های جعلی تولید شده توسط هوش مصنوعی استفاده می‌کند.

گوگل اعلام کرد که این ویژگی به تدریج برای کاربران در سراسر جهان عرضه خواهد شد و در دسترس بودن و راه‌اندازی آن را می‌توان از طریق صفحه ورود به حساب بررسی کرد.

منبع: الیوم السابع