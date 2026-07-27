آئین برداشت برنج در استان مازندران در شهرستان بابل برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید علی حسینی - مولایی مدیرکل امور اقتصادی استانداری مازندران با بیان اینکه مازندران بیشترین شلتوک کشور را تولید می‌کند، گفت: بابل میزبان آئین برداشت شالی در استان مازندران است، رسمی دیرینه که به پاس شکرگزاری از این نعمت خدادای هرساله با حضور جمعی از کشاورزان زحمتکش برگزار می‌شود.

او افزود: استان مازندران با سطح زیر کشت ۲۳۸ هزار هکتار بیش از ۲ میلیون تن شلتوک کشور را تولید می‌کند که از لحاظ در صدر نسبت به دیگر استان‌ها قرار دارد.

مدیرکل امور اقتصادی استانداری مازندران با تاکید بر اینکه حمایت از بخش کشاورزی جز اولویت‌های استانداری قرار دارد، گفت: قسمت اعظم اعتباراتی که در سفر ریاست محترم جمهوری به استان مازندران داشتند به بخش کشاورزی اختصاص پیدا کرده است و حمایت از این بخش مهم که نقش پررنگی در زنجیره تأمین کشور دارد همیشه مورد تاکید استاندار محترم بوده است و اقدامات خوبی به مانند لایروبی آب‌بندان‌ها، کانالیزه کردن نهرهای کشاورزی، طرح تسریع اراضی از جمله اقداماتی بود که در حمایت از این بخش در استان صورت گرفته است.