کشته شدن ۱۰ گردشگر در سیل ناگهانی چین + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0\u0628\u0627\u0631\u0634\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0634\u062f\u06cc\u062f \u0645\u0648\u062c\u0628 \u0648\u0642\u0648\u0639 \u0633\u06cc\u0644 \u0646\u0627\u06af\u0647\u0627\u0646\u06cc \u062f\u0631 \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u06af\u0631\u062f\u0634\u06af\u0631\u06cc \u00ab\u0634\u0648\u0627\u0646\u06af\u200c\u0634\u06cc\u200c\u0645\u0646\u00bb \u062f\u0631 \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0648\u06cc\u200c\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u0627\u0632 \u062a\u0648\u0627\u0628\u0639 \u0634\u0647\u0631 \u062f\u06cc\u0646\u06af\u0634\u06cc \u062f\u0631 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u06af\u0627\u0646\u0633\u0648 \u0686\u06cc\u0646 \u0634\u062f.\n\u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u062d\u0627\u062f\u062b\u0647 \u06f1\u06f0 \u06af\u0631\u062f\u0634\u06af\u0631 \u062c\u0627\u0646 \u0628\u0627\u062e\u062a\u0646\u062f\u060c \u06f2\u06f3 \u0646\u0641\u0631 \u0632\u062e\u0645\u06cc \u0634\u062f\u0646\u062f .\n\u00a0\n