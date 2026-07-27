باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

کشته شدن ۱۰ گردشگر در سیل ناگهانی چین + فیلم

وقوع سیل ناگهانی ناشی از بارش شدید باران در یک منطقه گردشگری در شهر دینگشی چین، جان ۱۰ گردشگر را گرفت و ده‌ها نفر دیگر را مصدوم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان بارش‌های شدید موجب وقوع سیل ناگهانی در منطقه گردشگری «شوانگ‌شی‌من» در شهرستان وی‌یوان از توابع شهر دینگشی در استان گانسو چین شد.

در این حادثه ۱۰ گردشگر جان باختند، ۲۳ نفر زخمی شدند .

 

مطالب مرتبط
کشته شدن ۱۰ گردشگر در سیل ناگهانی چین + فیلم
young journalists club

طوفان سهمگین در شی‌آن چین ویرانی به بار آورد + فیلم

کشته شدن ۱۰ گردشگر در سیل ناگهانی چین + فیلم
young journalists club

سیل مرگبار و ناگهانی در ویتنام + فیلم

کشته شدن ۱۰ گردشگر در سیل ناگهانی چین + فیلم
young journalists club

سرگردانی خودرو‌ها در سیل ویرانگر شمال‌شرق چین + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
شکست رویا‌های فوتبالی و سیاسی ترامپ در جام جهانی + فیلم
۵۹۷

شکست رویا‌های فوتبالی و سیاسی ترامپ در جام جهانی + فیلم

۰۵ . مرداد . ۱۴۰۵
روایت بغض‌آلود آیت‌الله جوادی آملی از فراق رهبر شهید انقلاب + فیلم
۳۰

روایت بغض‌آلود آیت‌الله جوادی آملی از فراق رهبر شهید انقلاب + فیلم

۰۶ . مرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha