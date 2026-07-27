باشگاه خبرنگاران جوان - نخستین موکب سلامت دانشگاه علوم پزشکی گیلان با نام «شهیده مرضیه نبوی‌نیا» امروز (دوشنبه ۵ مرداد ماه) با حضور مسئولان، اعضای کادر درمان و خانواده‌های آنان از مزار شهدای رشت بدرقه و برای ارائه خدمات درمانی و بهداشتی به زائران اربعین حسینی عازم کربلای معلی شد.

این موکب برای نخستین بار از سوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان راه‌اندازی شده و قرار است در ایام اربعین با بهره‌گیری از توان تخصصی جامعه پزشکی استان، به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) خدمات سلامت ارائه کند.

دکتر محمدتقی آشوبی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان در آیین بدرقه اعضای این موکب با اشاره به اهمیت حضور کادر درمان در بزرگتر‌ین اجتماع مذهبی جهان گفت: امسال ۳۶ نفر از کادر درمان دانشگاه شامل پزشکان متخصص، پزشکان عمومی، پرستاران، داروسازان و دیگر نیرو‌های حوزه سلامت در قالب موکب «شهیده مرضیه نبوی‌نیا» به زائران اربعین خدمت‌رسانی خواهند کرد.

به گفته او، راه‌اندازی این موکب از مطالبات جامعه پزشکی استان طی ۲ سال گذشته بود که امسال با همت همکاران و حمایت مجموعه دانشگاه محقق شد و برای نخستین بار شاهد حضور مستقل دانشگاه علوم پزشکی گیلان در عرصه خدمت‌رسانی سلامت به زائران اربعین هستیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان با قدردانی از ایثار و روحیه جهادی اعضای کادر درمان تصریح کرد: این حضور، تلفیقی از خدمت تخصصی و معنویت است و امیدواریم همکاران ضمن بهره‌مندی از برکات این سفر، خدماتی شایسته و درخور به زائران سیدالشهدا (ع) ارائه کنند. دکتر آشوبی همچنین از تأمین تجهیزات و اقلام دارویی مورد نیاز موکب خبر داد و گفت: بیش از ۱۰۰ قلم دارو پیش از اعزام نیرو‌ها از طریق جمعیت هلال‌احمر به کربلا ارسال شده است تا خدمات درمانی بدون وقفه به زائران ارائه شود.

موکب سلامت «شهیده مرضیه نبوی‌نیا» در طول ایام اربعین با استقرار در کربلای معلی، خدمات پزشکی، پرستاری، دارویی، مراقبت‌های اولیه و مشاوره‌های سلامت را به زائران حسینی ارائه خواهد کرد.

شهیده مرضیه نبوی‌نیا، شامگاه ۱۸ دی سال گذشته در شعله‌های آتشی که اغتشاشگران آمریکایی - صهیونیستی در درمانگاه امام سجاد (ع) رشت به راه انداخته بودند، تا آخرین نفس در لباس خدمت ماند و به فیض شهادت رسید.

منبع: گیل‌وب‌دا