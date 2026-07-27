باشگاه خبرنگاران جوان - مجید اکبرزاده در نشست مدیران پایگاههای اقماری انتقال خون استان با اشاره به نقش تعیینکننده پایگاههای انتقال خون در تأمین مستمر خون و فرآوردههای خونی مورد نیاز مراکز درمانی، گفت: پایداری در تأمین خون سالم و کافی، یکی از ارکان مهم خدمترسانی در نظام سلامت است و پایگاههای اقماری در این مسیر، نقشی راهبردی و غیرقابلانکار دارند.
او با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از همه ظرفیتهای موجود برای تحقق این هدف افزود: برنامهریزی برای ارتقای کمی و کیفی خدمات، توسعه زیرساختها، افزایش سطح دسترسی مردم در شهرستانها به خدمات انتقال خون و تقویت توان عملیاتی پایگاههای اقماری، از اولویتهای اصلی ادارهکل انتقال خون فارس در سال ۱۴۰۵ است.
مدیرکل انتقال خون فارس، توسعه فضاهای فیزیکی مراکز انتقال خون، پیگیری تخصیص زمین برای گسترش زیرساختها در شهرستانها و استفاده مؤثر از ظرفیتها و اعتبارات موجود را از مهمترین برنامههای پیشرو عنوان کرد و گفت: هر میزان که زیرساختهای این حوزه تقویت شود، امکان خدمترسانی سریعتر، دقیقتر و گستردهتر به مردم و مراکز درمانی نیز افزایش خواهد یافت.
اکبرزاده همچنین با اشاره به عملکرد پایگاه انتقال خون لامرد، تداوم فعالیت این مرکز در شرایط بحرانی را نمونهای روشن از تلاش، تعهد و مسئولیتپذیری کارکنان دانست و اظهار کرد: استمرار خدمت در شرایط خاص و دشوار، نشاندهنده آمادگی، انسجام و روحیه جهادی مجموعه انتقال خون در استان فارس است.
او ادامه داد: مدیریت بهینه منابع، افزایش بهرهوری، کاهش هزینههای قابل کنترل و استفاده هدفمند از امکانات موجود، از جمله محورهایی است که میتواند به ارتقای کیفیت خدمات و افزایش توان پاسخگویی پایگاهها منجر شود.
در ادامه این نشست، راهکارهای افزایش بهرهوری پایگاههای انتقال خون استان، مدیریت هزینهها، بهرهگیری مؤثر از امکانات موجود و استفاده هدفمند از منابع و اعتبارات مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
مدیرکل انتقال خون فارس با اشاره به اهمیت هماهنگی میان پایگاههای اقماری و ستاد استانی، بر لزوم همافزایی بیشتر برای رفع موانع اجرایی، بهبود فرآیندها و افزایش آمادگی در پاسخ به نیازهای درمانی تأکید کرد و گفت: هدف نهایی، ارائه خدمات پایدار، ایمن و در دسترس به مردم در سراسر استان است.
در پایان این نشست نیز مدیران پایگاههای اقماری استان، مسائل، نیازها و دیدگاههای خود را درباره روند فعالیت مراکز مطرح کردند و موضوعات مرتبط با بهبود فرآیندها، ارتقای بهرهوری، تقویت زیرساختها و رفع چالشهای موجود در دستور کار قرار گرفت.
گفتنی است استان فارس به دلیل گستردگی جغرافیایی، جمعیت قابل توجه و جایگاه درمانی خود در جنوب کشور، نیازمند تقویت مستمر شبکه انتقال خون و توسعه متوازن پایگاههای خدمترسان در شهرستانهاست؛ موضوعی که میتواند نقش مهمی در تسریع خدماترسانی، تأمین نیاز مراکز درمانی و افزایش رضایتمندی شهروندان داشته باشد.
منبع: انتقال خون فارس