باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - رسانههای صهیونیستی امروز دوشنبه گزارش دادند که جسد یک سرباز زن یکشنبه شب در یک پایگاه نظامی در مرکز اراضی اشغالی پیدا شده و پلیس تحقیقات در مورد این حادثه را آغاز کرده است.
پایگاه خبری صهیونیستی وای نت گزارش داد که جسد یک سرباز ارتش رژیم تروریستی اسرائیل دیشب در یک پایگاه نظامی در مرکز این رژیم پیدا شده است. واحد تحقیقات پلیس نظامی تحقیقاتی را در مورد این حادثه آغاز کرده است و نتایج به محض تکمیل برای بررسی به دادستانی نظامی ارجاع داده خواهد شد.
در بیانیهای که ارتش رژیم تروریستی اسرائیل منتشر کرد، آمده است: «به خانواده او پیام تسلیتی ابلاغ شده است. ارتش اسرائیل در غم خانواده شریک است و به حمایت و کمک به آنها ادامه خواهد داد.»
هویت سرباز اسرائیلی و محل دقیق پیدا شدن جسد او هنوز فاش نشده است. گزارشهای رسانههای عبری در پایان ماه ژوئن حاکی از آن بود که جسد یک سرباز در مرکز رژیم تروریستی اسرائیل پیدا شده است. سانسور نظامی این رژیم دستور سکوت در مورد هویت سرباز و شرایط مرگ او را صادر کرد، در حالی که پلیس نظامی تحقیقات رسمی را برای ارجاع یافتهها به دادستانی نظامی آغاز کرد.
رسانههای خبری این کشف را به افزایش نرخ خودکشی و مشکلات سلامت روان در میان سربازان اسرائیلی در طول خدمت سربازیشان مرتبط دانستند.
منبع: آر تی