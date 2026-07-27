باشگاه خبرنگاران جوان - بسیاری از مردم در هنگام جابه‌جایی وسایل و انجام امور اثاث‌کشی با افراد و شرکت‌های حمل و نقل به مشکل می‌خورند. بسیاری از شرکت‌ها در ابتدا یک قیمت اعلام کرده و پس از پایان کار، مبلغی کاملا متفاوت را از افراد دریافت می‌کنند.