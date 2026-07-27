برخی از شرکتهای باربری مردم را در هنگام جابهجایی منازل با مشکل مواجه میکنند.
باشگاه خبرنگاران جوان - بسیاری از مردم در هنگام جابهجایی وسایل و انجام امور اثاثکشی با افراد و شرکتهای حمل و نقل به مشکل میخورند. بسیاری از شرکتها در ابتدا یک قیمت اعلام کرده و پس از پایان کار، مبلغی کاملا متفاوت را از افراد دریافت میکنند.
اول گفتند اسباب بزرگ را مي بریم بعد مي آييم اسباب کوچک را مي بریم
ولی نیامدند و من مجبور شدم با کلی معطلی خاور دیگری بگیرم
خیلی اذیت شدم
یک قیمت اعلا م مي کنند بعد ميآيند و قیمت های عجیب و غریب خودشان را ميگیرند
و مطگویند که آن قیمتی که شرکت گفته برای خودش بوده و نه برای ما
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بهترین راه اسباب کشی اين است که قرارداد بنویسی و کار را کنترات بدهی آن هم به اسیای کشی های خارج از تهران