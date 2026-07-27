باشگاه خبرنگاران جوان- جلسه اخیر هیئترئیسه فدراسیون فوتبال، برخلاف روایتهای منتشر شده در فضای مجازی، با محوریت برکناری امیر قلعهنویی برگزار نشد. تمرکز اصلی اعضا بر بررسی سازوکارهای ادامه همکاری با سرمربی تیم ملی و چگونگی پیادهسازی اهداف فنی تا پایان رقابتهای جام ملتهای آسیا بود.
در این نشست، بحث بر سر «تضمین موفقیت» مطرح شد؛ در حالی که برخی اعضا، دریافت وعده قهرمانی را رویکردی غیرمنطقی دانستند، گروهی دیگر آن را در چارچوب برنامهریزی فنی پذیرفتند. با این حال، خروجی نهایی این بحث، توافق بر سر ادامه همکاری بود؛ چرا که هیچیک از اعضای هیئترئیسه حاضر به پذیرش مسئولیت و هزینههای احتمالی تغییر سرمربی در این بازه زمانی حساس نیستند. طبق این رویکرد، تنها راه پایان همکاری، کنارهگیری داوطلبانه قلعهنویی خواهد بود.
اما در پشت پرده این ثبات مدیریتی، یک چالش بزرگ مالی در جریان است. برخلاف تصور عمومی، قلعهنویی از فضای مدیریت فدراسیون ناراحت نیست، بلکه دغدغه اصلی او تسویه مطالبات مربوط به پاداش صعود به جام جهانی ۲۰۲۶ است. برآوردها نشان میدهد که کادر فنی تیم ملی با حدود ۷۰ میلیارد تومان مطالبات پرداختنشده مواجه است؛ رقمی که هنوز بر سر نحوه و زمان پرداخت آن میان فدراسیون و کادر فنی توافقی حاصل نشده است. بنابراین، بحران اصلی تیم ملی در حال حاضر، نه یک بحران مدیریتی در نیمکت، بلکه یک بحران مالی در دفتر فدراسیون است.
منبع خبر ورزشی