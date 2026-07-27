هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال با پایان دادن به شایعات برکناری امیر قلعه‌نویی، بر ادامه همکاری با او تا پایان مسابقات جام ملت‌های آسیا تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- جلسه اخیر هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال، برخلاف روایت‌های منتشر شده در فضای مجازی، با محوریت برکناری امیر قلعه‌نویی برگزار نشد. تمرکز اصلی اعضا بر بررسی سازوکار‌های ادامه همکاری با سرمربی تیم ملی و چگونگی پیاده‌سازی اهداف فنی تا پایان رقابت‌های جام ملت‌های آسیا بود.

در این نشست، بحث بر سر «تضمین موفقیت» مطرح شد؛ در حالی که برخی اعضا، دریافت وعده قهرمانی را رویکردی غیرمنطقی دانستند، گروهی دیگر آن را در چارچوب برنامه‌ریزی فنی پذیرفتند. با این حال، خروجی نهایی این بحث، توافق بر سر ادامه همکاری بود؛ چرا که هیچ‌یک از اعضای هیئت‌رئیسه حاضر به پذیرش مسئولیت و هزینه‌های احتمالی تغییر سرمربی در این بازه زمانی حساس نیستند. طبق این رویکرد، تنها راه پایان همکاری، کناره‌گیری داوطلبانه قلعه‌نویی خواهد بود.

اما در پشت پرده این ثبات مدیریتی، یک چالش بزرگ مالی در جریان است. برخلاف تصور عمومی، قلعه‌نویی از فضای مدیریت فدراسیون ناراحت نیست، بلکه دغدغه اصلی او تسویه مطالبات مربوط به پاداش صعود به جام جهانی ۲۰۲۶ است. برآورد‌ها نشان می‌دهد که کادر فنی تیم ملی با حدود ۷۰ میلیارد تومان مطالبات پرداخت‌نشده مواجه است؛ رقمی که هنوز بر سر نحوه و زمان پرداخت آن میان فدراسیون و کادر فنی توافقی حاصل نشده است. بنابراین، بحران اصلی تیم ملی در حال حاضر، نه یک بحران مدیریتی در نیمکت، بلکه یک بحران مالی در دفتر فدراسیون است.

منبع خبر ورزشی

برچسب ها: قلعه‌نویی ، تاج ، فوتبال
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۰
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۹ ۰۵ مرداد ۱۴۰۵
عجبا...من چند ماهه هرچی پس انداز میکنم ده میلیون نمیشه بس ک همه چی گرونه بعد اینا دم از میلیارد میزنن
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۹ ۰۵ مرداد ۱۴۰۵
ما جام جهانی نمیخوایم ما پیروزی بر ژاپن و استرالیا رو میخوایم
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
بی نام و نشان
۲۰:۳۱ ۰۵ مرداد ۱۴۰۵
با این مربی و این نفرات مسن و پیر در تیم ملی هیچ شانسی برای قهرمانی در جام ملتهای آسیا نداریم والسلام.
۰
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۵ ۰۵ مرداد ۱۴۰۵
هفتاد میلیارد تومن چه خبر مگه چیکار کرده تیم ملی رو یه جام جهانی برد اونم باختن برگشتن بودجه مردم رو مفت دارید میدید به یه نفر هفتاد میلیارد مگه کم پولی هست
۰
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۶ ۰۵ مرداد ۱۴۰۵
۷۰ میلیارد تومان فقط تیم فنی؟

واقعا چ خبره؟
۰
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۵ ۰۵ مرداد ۱۴۰۵
قلعه نویی تیم ده نفره بلژیک نبرد و نیوزلند ضعیف نبرد ، تنها تیم ایران بود در تیمهای 48 تایی جام جهانی صعود نکرد و هیچ بردی هم نداشت
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
بازنشسته
۱۷:۵۲ ۰۵ مرداد ۱۴۰۵
حقوق معوقه بازنشستگان تامین اجتماعی چی شد؟
۱
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۷ ۰۵ مرداد ۱۴۰۵
معجزه این است که بنزین را رایگان به ثروتمندان میدهید ولی حقوق بازنشسته تامین اجتماعی را کم میکنید و معوقه فروردین ماه و اردیبهشت ماه آنها را نمی‌دهید و آنها را عصبانی میکنید این معجزه است
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۳ ۰۵ مرداد ۱۴۰۵
اگه قلعه نویی عاقل باشه استعفا میده میره در بازیهای اسیایی به نیمه پهایی هم نمیرست
۳
۱۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۹ ۰۵ مرداد ۱۴۰۵
غلط های زیادی !!!
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