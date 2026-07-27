باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمد اتابک روز دوشنبه در نشست اعضای مجمع کارآفرینان ایران اظهار داشت: در جلسات مختلف رئیس‌جمهور با نگاه حمایتی به بخش تولید، دستورات لازم را برای رفع موانع و تسهیل فضای کسب‌وکار صادر می‌کنند.

وی افزود: در پنج سال گذشته، ناترازی‌های انرژی به یکی از گلوگاه‌های اصلی تولید تبدیل شده و مانع از تحقق ظرفیت بخش تولید و صنعت شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: ناترازی انرژی در سال‌های اخبر منجر به کاهش روند تولید شده است و به علت پیوند ناگسستنی بخش صنعت و رشد اقتصادی شاهد افت در این زمینه شده‌ایم.

اتابک بر اهمیت هماهنگی میان دستگاه‌های متولی تجارت تأکید کرد و گفت: با هدف تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع، کالا‌های اساسی، روند تخصیص ارز پیگیری می‌شود تا تولید استمرار یابد.

وی بیان داشت: سیاست‌های تجاری و ارزی بایستی همسو باشد تا شاهد روند تسهیل در تجارت باشیم.

وزیر صمت همچنین از پیگیری جدی مطالبات شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی ایران در بازار‌های هدف خبر داد و افزود: رایزنی‌های گسترده‌ای با مقامات ارشد کشور‌های همسایه و شرکای تجاری صورت گرفته است.

وی بر توسعه متوازن صنعتی در مناطق کم برخوردار تاکید کرد و گفت: تحقق اشتغال پایدار و ایجاد بستر‌های لازم برای جذب سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های تولیدی در مناطق محروم به عنوان یکی از اقدامات مهم در دولت چهاردهم پیگیری می‌شود.