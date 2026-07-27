باشگاه خبرنگاران جوان - فرماندار مهران ظهر دوشنبه ۵ مرداد گفت: باتوجه‌به افزایش حجم تردد زائران از گذرگاه نخست کشور، از بامداد امروز تا ساعت ۱۲ ظهر حدود ۱۰۷ هزار نفر از مرز بین‌المللی مهران تردد کرده‌اند.

وی افزود: از ابتدای ماه صفر تاکنون نیز مجموع تردد زائران از مرز مهران به ۷۸۷ هزار نفر تا ساعت ۱۲ ظهر امروز رسیده که نشان‌دهنده استقبال گسترده عاشقان اباعبدالله الحسین(ع) از این مسیر برای عزیمت به عتبات‌عالیات است.

فرماندار مهران با اشاره به آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی، خدماتی، امدادی و انتظامی در مرز مهران ادامه داد: تمامی امکانات برای تسهیل تردد، رفاه و امنیت زائران بسیج شده و خدمات‌رسانی به‌صورت شبانه‌روزی ادامه دارد.

نعمتی خاطرنشان کرد: هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی ایران و عراق موجب شده روند عبور زائران با سرعت و روانی مطلوب انجام شود و تلاش می‌شود با مدیریت مناسب، از ایجاد هرگونه ازدحام در پایانه مرزی جلوگیری شود.

مرز بین‌المللی مهران به دلیل نزدیکی به شهرهای مقدس عراق، امنیت مسیر و زیرساخت‌های مناسب، همچنان اصلی‌ترین و پرترددترین گذرگاه زمینی کشور در ایام اربعین به شمار می‌رود و هر سال بیشترین سهم تردد زائران را به خود اختصاص می‌دهد.

با نزدیک‌شدن به اربعین حسینی، پیش‌بینی می‌شود حجم تردد زائران در روزهای آینده افزایش بیشتری یابد و دستگاه‌های مسئول نیز با اجرای طرح‌های ویژه، در آماده‌باش کامل برای خدمت‌رسانی به زائران قرار دارند.