باشگاه خبرنگاران؛ کیمیا قلی‌پور - در جریان معاملات امروز ۵ مرداد شاخص کل بورس با افزایش ۴۹ هزار و ۷۱۳ واحد در سطح ۵ میلیون و ۵۲ واحدی قرار گرفت. شپنا، شبندر و وپاسار سه نمادی بودند که بیشترین تاثیر را در شاخص داشتند، وبملت، تادیکو و وفیروزه سه نماد پرتراکنش بودند.

شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۱۴ هزار و ۸۶۳ واحد در ارتفاع یک میلیون و ۴۰۸ هزار واحد قرار گرفت.

برترین گروه صنعتی بورس و فرابورس

امروز گروه بانک‌ها بیشترین ارزش معامله را با ارزش ۲ هزار و ۲۷۸ میلیارد تومان به خود اختصاص داد. همچنین شیمیایی و فرآوده نفتی در رتبه‌های بعدی ارزش معاملات قرار داشتند.

بیشترین ارزش و حجم معاملات سهام در بورس

اهرم، پالایش و وبملت بیشترین ارزش معامله و نماد‌های خودرو، وبملت و وتجارت بیشترین حجم معامله را در بورس تهران تجربه کردند.