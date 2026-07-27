باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمانه هرمزی - حجتالاسلام شاهبیگی مسئول دفتر سیاستگذاری ائمه جمعه خراسان جنوبی با حضور در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: بعد از پیروزی انقلاب، نماز جمعه مجدداً به شکل باشکوهی احیا شد و به همین دلیل ۵ مرداد که سالروز این اقدام بود، بهعنوان روز نماز جمعه نامگذاری شده است.
او افزود: در استان، شبکه امامت جمعه سیر تحولی داشته است؛ در دهه هشتاد نماز جمعه در کل استان توسعه پیدا کرد و اکنون این واجب عبادی-سیاسی در ۲۶ نقطهی استان برگزار میشود.
حجتالاسلام شاهبیگی بیان کرد: امام جمعه باید جزو فضلای سیاسی و دارای علم باشد؛ بنابراین این شخص باید دانشی برای تحلیل مسائل سیاسی و اجتماعی داشته باشد.
مسئول دفتر سیاستگذاری ائمه جمعه خراسان جنوبی ادامه داد: یکی از دو خطبه نماز جمعه مربوط به تحلیل مسائل سیاسی و اجتماعی روز جامعه است و باید وحدتبخش باشد؛ برخی تصور دارند شورای سیاستگذاری یعنی جمعی در حوزه امامت جمعه سیاستگذاری کرده یا خط قرمز تعیین کنند؛ پیام مستمر نماز جمعه توصیه به تقویت بوده و در هر دو خطبه جای دارد.
او عنوان کرد: کنشگری امام جمعه محصور به خطبه به تنهایی نیست؛ بهطور مثال در دیماه اتفاقاتی در کشور افتاد که نماز جمعه بستری برای شروع راهپیمایی شد و همچنین تا حد امکان و حفظ وحدت، در خطبهها و خارج از آن به این موضوع پرداخته شد.
حجتالاسلام شاهبیگی تصریح کرد: در مورد نماز جمعه چرخشی؛ یعنی امام جمعهای که حکمش برای یک شهرستان صادر شده، در برخی اوقات تشخیص داده میشود که ایشان به روستای دیگری برود؛ مقرر شده این اقدام نهایت سالی دو بار انجام شود و در برخی مناطق استان این کار انجام میشود ولی رایج نیست.
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مسئول دفتر سیاستگذاری ائمه جمعه خراسان جنوبی اظهار کرد: کارِ نماز جمعه، چون استخدام اداری نیست، بازنشستگی ندارد؛ بحث مالی در پایینترین درجه اهمیت است و بحث تبیین و وظیفه در میان است؛ برنامه ما این است که امام جمعه تکشغل باشد که اجرایی شده و در مواردی با شروط، امام جمعه دوشغله داریم.
او گفت: مردم میتوانند از طریق سامانهی پیامکی ۲۰۰۰۶۶۹۶۰۹۶۰ و همچنین شماره ۰۲۱۶۶۶۹۶۰۹۶۰ با ائمه جمعه در ارتباط باشند.
حجتالاسلام شاهبیگی افزود: نماز جمعه از میراث گرانقدر امام شهید است که اهمیت بالایی برای آن قائل بودند به طوری که آن را قلب تپنده شهر میدانستند؛ همه مسئولیت داریم نسل جوان را به این سمت و سو بکشانیم؛ در قسمت طلاب نیز طلبهای که میخواهد تأثیرگذار باشد، میتواند از بستر نماز جمعه بهره ببرد.
مسئول دفتر سیاستگذاری ائمه جمعه خراسان جنوبی بیان کرد: به بهانه این روز، از زحمات و مجاهدتهای ائمه جمعه قدردانی میکنیم؛ همچنین از صبوری خانوادههای آنان، مسئولین دستاندرکار و افرادی که در نماز جمعه شرکت میکنند، نهایت تشکر را دارم.