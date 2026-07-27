باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس اعلام معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، صادرات سیبزمینی تا پایان سال همچنان ممنوع است.
طبق این اطلاعیه، این تصمیم با توجه به افزایش مصرف سرانه سیبزمینی در کشور و ضرورت تأمین کافی این محصول در بازار داخلی اتخاذ شده و هدف از اجرای این محدودیت، حفظ تعادل بازار، جلوگیری از کمبود عرضه و تأمین نیاز مصرفکنندگان است. همچنان تا پایان سال امکان صادرات سیبزمینی وجود نداشته و دستگاههای ذیربط موظف به اجرای این تصمیم و نظارت بر روند عرضه و توزیع این محصول در بازار هستند.