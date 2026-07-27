پرسپولیس در راستای اصلاح نقاط ضعف فصل گذشته، حالا تمرکز خود را بر جذب یک مدافع راست باسابقه گذاشته است؛ هدفی که با نام صادق محرمی گره خورده است.

باشگاه خبرنگاران جوان- پرسپولیس در ادامه برنامه‌های نقل‌وانتقالاتی خود، اکنون تقویت ستون‌های دفاعی را در اولویت اصلی قرار داده است. با توجه به چالش‌های ایجاد شده در پست مدافع راست در فصل گذشته، باشگاه حالا به دنبال بازگشت مهره‌ای است که هم با فضای تیم آشنا باشد و هم سطح کیفی خط دفاعی را ارتقا دهد. صادق محرمی، مدافع ۳۰ ساله و باسابقه، جدی‌ترین گزینه در لیست خرید‌های باشگاه محسوب می‌شود.

محرمی که دوران درخشان خود را در دینامو زاگرب کرواسی سپری کرده و تجربه حضور در لیگ قهرمانان اروپا را در کارنامه دارد، پس از یک جابه‌جایی غیرمنتظره به تراکتور، اکنون در آستانه بازگشت به خانه قرار گرفته است. نکته قابل توجه اینجاست که در تابستان گذشته، علی‌رغم موافقت برخی اعضای کادر فنی، مخالفت‌های داخلی مانع از نهایی شدن این انتقال شده بود؛ اما حالا شرایط برای یک بازگشت قدرتمند مهیا به نظر می‌رسد.

با توجه به عملکرد بحث‌برانگیز «دنیل گرا» در نیم‌سال گذشته، حضور محرمی می‌تواند معادلات دفاعی پرسپولیس را تغییر دهد. در صورت نهایی شدن این انتقال، احتمال می‌شود گرا به عنوان گزینه ذخیره یا در پست‌های دیگر مورد استفاده قرار گیرد. اگرچه حفظ بازیکنان کلیدی از اولویت‌های تراکتور است، اما تمایل بازیکن برای بازگشت به پرسپولیس می‌تواند مسیر مذاکرات را هموارتر کند. حضور دوباره محرمی، نه تنها یک خرید راهبردی برای پرسپولیس، بلکه فرصتی طلایی برای این مدافع جهت بازگشت به ترکیب اصلی تیم ملی ایران خواهد بود.

برچسب ها: پرسپولیس ، صادق محرمی
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