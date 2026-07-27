در یک پیشرفت علمی قابل توجه، یک مطالعه جدید ارتباط غیرمنتظره‌ای بین برخی غذا‌های رایج و یک اختلال جدی ریتم قلب را آشکار کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- طبق مطالعه‌ای که در مجله تحقیقات بالینی منتشر شده است، مصرف غذا‌هایی مانند زرده تخم مرغ و گوشت گاو ممکن است با افزایش خطر فیبریلاسیون دهلیزی، یک اختلال ریتم قلب که علت اصلی سکته مغزی و نارسایی قلبی است، مرتبط باشد.

محققان این ارتباط را به یک ترکیب شیمیایی معروف به اکسید تری متیل آمین (TMAO) نسبت می‌دهند که در نتیجه هضم برخی مواد مغذی در روده تشکیل می‌شود. کارنیتین و کولین که در غلظت‌های بالا در زرده تخم مرغ، گوشت گاو و کبد یافت می‌شوند، باکتری‌های روده را برای تولید این ترکیب تحریک می‌کنند که سپس وارد جریان خون می‌شود و ممکن است بر عملکرد قلب تأثیر بگذارد.

برای آزمایش این فرضیه، محققان کلینیک کلیولند نمونه‌های خون بیش از ۵۰۰۰ شرکت‌کننده در ایالات متحده را تجزیه و تحلیل کردند. محققان پس از کنترل سایر عوامل خطر مانند سن، فشار خون بالا و چاقی، دریافتند افرادی که بالاترین سطح TMAO را در خون خود دارند، ۷۰ درصد بیشتر از افرادی که کمترین سطح را دارند، در معرض ابتلا به فیبریلاسیون دهلیزی قرار دارند که نشان می‌دهد این ترکیب ممکن است یک عامل خطر مستقل باشد.

برای تأیید این یافته‌ها، تیم تحقیقاتی آزمایش‌هایی را روی موش‌ها انجام داد و حیوانات را به دو گروه تقسیم کرد. یک گروه رژیم غذایی غنی از کولین دریافت کرد، در حالی که گروه دیگر رژیم غذایی استاندارد دریافت کرد. نتایج نشان داد که موش‌های گروه اول زودتر از موش‌های گروه دوم به فیبریلاسیون دهلیزی مبتلا شدند.

به عنوان گام بعدی، محققان از یک داروی آزمایشی به نام یدومتیل کولین استفاده کردند که باکتری‌های روده مسئول تبدیل کولین به TMAO را مهار می‌کند. این دارو شروع اختلال ریتم قلب را در موش‌ها به تأخیر انداخت. با این حال، محققان تأکید کردند که این دارو هنوز روی انسان آزمایش نشده است و هنوز در مراحل اولیه تحقیقات خود است.

دکتر رابرت کوث، متخصص الکتروفیزیولوژی در کلینیک کلیولند و نویسنده اصلی این مطالعه، گفت: «بیشتر درمان‌های فعلی بر مدیریت فیبریلاسیون دهلیزی پس از ایجاد آن تمرکز دارند، اما یافته‌های ما نشان می‌دهد که می‌توانیم از طریق اصلاحات غذایی، زودتر مداخله کنیم.»

محققان افزودند که این یافته‌ها شواهد رو به رشدی را در مورد نقش حیاتی میکروبیوم روده در سلامت قلب و عروق تقویت می‌کند و می‌تواند راه را برای استراتژی‌های پیشگیرانه جدید با هدف قرار دادن باکتری‌های روده هموار کند.

منبع: دیلی میل

برچسب ها: گوشت قرمز و گوشت مرغ ، تخم مرغ ، سلامت قلب ، میکروبیوم روده
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