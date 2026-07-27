رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی فراجا گفت: رعایت چند توصیه ساده می‌تواند امنیت و آرامش زائران را در سفر معنوی اربعین تضمین کند.

 باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ «محمد شریفی» رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی فراجا با اشاره به آغاز موج سفر‌های اربعین، از زائران خواست با رعایت توصیه‌های پلیسی، از بروز مشکلات احتمالی و سوءاستفاده مجرمان جلوگیری کنند.

وی با تأکید بر اینکه برای ورود به کشور عراق تنها گذرنامه معتبر مورد نیاز است، اظهار داشت: زائران از همراه داشتن مدارک شناسایی غیرضروری خودداری کنند تا در صورت مفقود شدن وسایل، با مشکلات مضاعف مواجه نشوند. همچنین توصیه می‌شود تصویر صفحه نخست گذرنامه در تلفن همراه یا محل امن دیگری نگهداری شود تا در صورت سرقت یا فقدان، دسترسی به اطلاعات آن امکان‌پذیر باشد.

رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی فراجا با هشدار نسبت به ورود غیرقانونی به خاک عراق، خاطرنشان کرد: هرگونه تردد خارج از ضوابط قانونی، علاوه بر ایجاد مشکلات امنیتی، مطابق قوانین عراق می‌تواند مجازات حبس در پی داشته باشد؛ بنابراین زائران فقط از مبادی رسمی و قانونی وارد این کشور شوند.

وی همچنین تأکید کرد: متقاضیان دریافت گذرنامه باید شخصاً به دفاتر مجاز «پلیس +۱۰» مراجعه کرده و از تحویل مدارک هویتی به افراد ناشناس، واسطه‌ها یا مراکز فاقد مجوز خودداری کنند.

وی در ادامه با اشاره به احتمال فعالیت افراد سودجو در ایام اربعین گفت: زائران هنگام خرید کالا، به‌ویژه تلفن همراه، دقت لازم را داشته باشند، زیرا برخی دستگاه‌ها ممکن است تنها در کشور عراق قابلیت استفاده داشته یا تقلبی و فاقد اصالت باشند.

سرهنگ شریفی حفاظت از اموال و اطلاعات بانکی را نیز ضروری دانست و افزود: رمز کارت بانکی را هرگز روی کارت یادداشت نکنید، پول نقد و کارت‌های بانکی را در یک محل نگهداری نکنید و آنها را در جیب‌ها یا کیف‌های مختلف قرار دهید تا در صورت سرقت، خسارت کمتری متوجه شما شود.

وی همچنین از زائران خواست اطلاعات هویتی و گذرنامه خود را در اختیار افراد غیرمعتمد قرار ندهند، زیرا امکان سوءاستفاده از اطلاعات شخصی و امتیازات سفر وجود دارد.

رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی فراجا در پایان با هشدار نسبت به تبلیغات فریبنده افراد سودجو، تصریح کرد: زائران پیش از سفر و حتی پس از آن، از پرداخت هرگونه وجه یا تحویل مدارک و اسناد به اشخاصی که با وعده‌های دروغین مدعی اعزام یا ارائه خدمات ویژه به زائران هستند، به‌طور جدی خودداری کنند و در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را به پلیس اطلاع دهند.

برچسب ها: اربعین ، پلیس
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۹ ۰۵ مرداد ۱۴۰۵
معجزه این است که بنزین را رایگان به ثروتمندان میدهید ولی حقوق بازنشسته تامین اجتماعی را کم میکنید و معوقه فروردین ماه و اردیبهشت ماه آنها را نمی‌دهید و آنها را عصبانی میکنید این معجزه است
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