مکرون با تشدید آتش‌سوزی‌های گسترده در جنوب غربی فرانسه و آوارگی بیش از ۲۵۰ هزار نفر، خواستار برگزاری نشست اضطراری شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، خواستار برگزاری جلسه اضطراری برای بحث در مورد چگونگی مقابله با آتش‌سوزی‌های گسترده در جنوب غربی این کشور شده است که بیش از ۲۵۰ هزار نفر را مجبور به ترک خانه‌های خود کرده است.

گزارش‌ها نشان می‌دهد که وضعیت شبانه نسبتا پایدار مانده است و نگرانی ها نسبت به روزهای گذشته که آتش‌سوزی‌ها به بوردو نزدیک می‌شدند و نگرانی‌ها را در مورد فاجعه‌ای که یکی از برجسته‌ترین بناهای اقتصادی و فرهنگی فرانسه را تحت تاثیر قرار می‌دهد، افزایش داده است.

در منطقه جنوب غربی ژیروند، جایی که آتش‌سوزی‌ها منطقه‌ای چهار برابر پاریس را در بر گرفته است، مقامات هیچ تخلیه جدیدی را اعلام نکرده‌اند، اما با نزدیک شدن فرانسه به اوج فصل گردشگری ماه اوت، اقدامات بیشتری را برای دور نگه داشتن گردشگران انجام داده‌اند.

آنها ممنوعیت اردوهای تفریحی برای کودکان و افراد دارای معلولیت را اعمال کرده‌اند تا خطرات را برای آسیب‌پذیرترین افراد کاهش دهند. آتش‌نشانان در تلاش برای کاهش زمان، با استفاده از هواپیماهای آب‌پاش و مواد ضد حریق، به تلاش‌های خود در رقابت با زمان ادامه می‌دهند تا آتش‌سوزی‌ها را قبل از موج گرمای جدیدی که از سه‌شنبه پیش‌بینی می‌شود، کنترل کنند، موجی که می‌تواند خاموش کردن آتش را حتی دشوارتر کند.

در اسپانیا، وضعیت بهتر نبود، زیرا آتش‌سوزی‌های جنگلی خارج از کنترل در اطراف پایتخت، رخ داد و تخلیه‌های گسترده‌ای در منطقه والنسیا انجام شد و تعداد اسپانیایی‌های آواره را به ۷۶۰۰۰ نفر رساند، علاوه بر ۳۰۰۰۰ نفر دیگری که در خانه‌های خود به دام افتاده بودند.

 در همین حال، مکرون متعهد به حمایت بلندمدت از جوامع آسیب‌دیده شد و گفت: ما بازسازی خواهیم کرد، تعمیر خواهیم کرد و تا زمانی که لازم باشد، حضور خواهیم داشت.

منبع: آر تی

برچسب ها: آتش سوزی جنگل ، گرما در اروپا ، رئیس جمهور فرانسه
خبرهای مرتبط
تخلیه ده‌ها هزار نفر در پی آتش‌سوزی‌های شدید جنوب فرانسه
آتش‌سوزی گسترده صنایع نظامی فرانسه را تهدید می‌کند
آتش‌سوزی گسترده در جنوب فرانسه؛ ۱۷۰۰ هکتار طعمه حریق شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
گاردین: ورود آشکار عربستان به جنگ، معادلات آسیای غربی را پیچیده‌تر کرد
آکسیوس: ترامپ در دیدار با نتانیاهو نگرانی خود را از پیامدهای اقتصادی جنگ ایران ابراز کرد
فالح الفیاض: آماده مقابله با هرگونه حمله‌ای که عراق و نهادهای امنیتی آن را هدف قرار دهد، هستیم
شومر: جنگ شکست‌خورده ترامپ علیه ایران، جان نظامیان آمریکا را تهدید می‌کند
ادعای رسانه عبری: نتانیاهو پایان کمک‌های نظامی آمریکا را پیشنهاد کرد
بغداد خواستار شواهد و مدارک حمله از عراق به عربستان شد
مرگ دو آتش‌نشان هنگام مقابله با آتش‌سوزی‌های وسیع یونان
آکسیوس: دیدار ترامپ با وزیر دفاع عربستان، درباره جنگ با ایران بود
بهای نفت از مرز ۹۰ دلار گذشت
مقام سابق پنتاگون: حملات آمریکا به ایران الگویی تکراری است و نشانه‌ای از تشدید ندارد
آخرین اخبار
آکسیوس: دیدار ترامپ با وزیر دفاع عربستان، درباره جنگ با ایران بود
مقام سابق پنتاگون: حملات آمریکا به ایران الگویی تکراری است و نشانه‌ای از تشدید ندارد
بهای نفت از مرز ۹۰ دلار گذشت
ادعای رسانه عبری: نتانیاهو پایان کمک‌های نظامی آمریکا را پیشنهاد کرد
بغداد خواستار شواهد و مدارک حمله از عراق به عربستان شد
شومر: جنگ شکست‌خورده ترامپ علیه ایران، جان نظامیان آمریکا را تهدید می‌کند
آکسیوس: ترامپ در دیدار با نتانیاهو نگرانی خود را از پیامدهای اقتصادی جنگ ایران ابراز کرد
گاردین: ورود آشکار عربستان به جنگ، معادلات آسیای غربی را پیچیده‌تر کرد
فالح الفیاض: آماده مقابله با هرگونه حمله‌ای که عراق و نهادهای امنیتی آن را هدف قرار دهد، هستیم
مرگ دو آتش‌نشان هنگام مقابله با آتش‌سوزی‌های وسیع یونان
حمله پهپادی به شناور ذخیره‌سازی گاز در بندر مصر
ایتالیا خشونت اشغالگران اسرائیلی در کرانه باختری را محکوم کرد
سی‌ان‌ان: ذخایر تسلیحات آمریکا همچنان در حال کاهش است و چشم‌اندازی برای پایان جنگ نیست
کتائب حزب‌الله: حملات آمریکا و عربستان بی‌پاسخ نخواهد ماند
شورای امنیت ملی عراق حملات آمریکایی-سعودی را محکوم کرد
حمله روسیه به کشتی‌های حامل سلاح برای اوکراین
هشدار مقام اروپایی: به‌زودی ممکن است تمام اروپا درگیر آتش‌سوزی شود
تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران
حدود ۸۰۰ هزار سلاح اوکراین از بازار سیاه اروپا سر درآورده‌اند
جهش ناگهانی بهای نفت همزمان با افزایش حملات در منطقه
نجباء: انتقام خون شهدا را می‌گیریم
ریاست جمهوری عراق حملات هوایی آمریکا و عربستان را محکوم کرد
ترامپ: حمله دیروز ایران غافلگیرکننده بود
محبوبیت ترامپ به پایین‌ترین حد خود رسیده است
افزایش خودکشی در ارتش اسرائیل با مرگ دو سرباز زن
السودانی حمله به الحشد الشعبی را محکوم کرد
سفر نخست‌وزیر عراق به عربستان لغو شد
روسیه: حمله اوکراین به کشتی ایرانی یک اقدام تروریستی بود
۲۰ شهید و ۳۲ زخمی در تجاوز سعودی-آمریکایی به عراق
دلایل پنهان پایان حملات آمریکا ضد ایران