باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، خواستار برگزاری جلسه اضطراری برای بحث در مورد چگونگی مقابله با آتشسوزیهای گسترده در جنوب غربی این کشور شده است که بیش از ۲۵۰ هزار نفر را مجبور به ترک خانههای خود کرده است.
گزارشها نشان میدهد که وضعیت شبانه نسبتا پایدار مانده است و نگرانی ها نسبت به روزهای گذشته که آتشسوزیها به بوردو نزدیک میشدند و نگرانیها را در مورد فاجعهای که یکی از برجستهترین بناهای اقتصادی و فرهنگی فرانسه را تحت تاثیر قرار میدهد، افزایش داده است.
در منطقه جنوب غربی ژیروند، جایی که آتشسوزیها منطقهای چهار برابر پاریس را در بر گرفته است، مقامات هیچ تخلیه جدیدی را اعلام نکردهاند، اما با نزدیک شدن فرانسه به اوج فصل گردشگری ماه اوت، اقدامات بیشتری را برای دور نگه داشتن گردشگران انجام دادهاند.
آنها ممنوعیت اردوهای تفریحی برای کودکان و افراد دارای معلولیت را اعمال کردهاند تا خطرات را برای آسیبپذیرترین افراد کاهش دهند. آتشنشانان در تلاش برای کاهش زمان، با استفاده از هواپیماهای آبپاش و مواد ضد حریق، به تلاشهای خود در رقابت با زمان ادامه میدهند تا آتشسوزیها را قبل از موج گرمای جدیدی که از سهشنبه پیشبینی میشود، کنترل کنند، موجی که میتواند خاموش کردن آتش را حتی دشوارتر کند.
در اسپانیا، وضعیت بهتر نبود، زیرا آتشسوزیهای جنگلی خارج از کنترل در اطراف پایتخت، رخ داد و تخلیههای گستردهای در منطقه والنسیا انجام شد و تعداد اسپانیاییهای آواره را به ۷۶۰۰۰ نفر رساند، علاوه بر ۳۰۰۰۰ نفر دیگری که در خانههای خود به دام افتاده بودند.
در همین حال، مکرون متعهد به حمایت بلندمدت از جوامع آسیبدیده شد و گفت: ما بازسازی خواهیم کرد، تعمیر خواهیم کرد و تا زمانی که لازم باشد، حضور خواهیم داشت.
منبع: آر تی