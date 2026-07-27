سوالات تعدادی از نمایندگان مجلس از وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دادگستری، کشور و راه وشهرسازی در جلسه علنی وبیناری امروز اعلام وصول شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سمیه رفیعی عضو هیات رئیسه مجلس در جلسه علنی وبیناری امروز (دوشنبه ۵ مردادماه) موارد اعلام وصولی را به شرح زیر قرائت کرد: 

سوال ملی هادی قوامی نماینده اسفراین از وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در خصوص عدم متناسب سازی حقوق بازنشستگان صندوق بیمه کشاورزان

سوال ملی قاسم روان بخش نماینده قم و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص عدم متناسب سازی حقوق بازنشستگان وزارت کشور

۲ سوال ملی میثم ظهوریان نماینده مشهد و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر دادگستری در خصوص بی‌توجهی به اجرای اصل ۱۶۸ قانون اساسی درباره جرایم سیاسی و عدم فراهم کردن دسترسی به سامانه ثبت الکترونیک توسط سازمان اسناد و املاک کشور

سوال ملی امیرحسین ثابتی نماینده تهران و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر راه و شهرسازی در خصوص علت قرارداد راه آهن با شرکت آوان ریل

سوال ملی مهدی اسماعیلی نماینده میانه و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر کشور در خصوص عدم کنترل و ساماندهی میلیون‌ها اتباع غیر مجاز به کشور و بی‌تدبیری در کنترل مرز‌ها و عدم هماهنگی استانداران با نمایندگان

سوال ملی مجید نصیرپور نماینده سراب از وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در خصوص نحوه تخصیص اعتبارات به متقاضیان

منبع: ایسنا

برچسب ها: مجلس شورای اسلامی ، سوال از وزیر
خبرهای مرتبط
حاجی‌بابایی: به کارفرمایان اوکراین اخطار می‌کنیم با پاسخ پشیمان‌کننده ایران مواجه خواهند شد
نیکزاد در نطق پیش از دستور:
آمریکا قبل از تحمل شکستی سنگین‌تر، محل زندگی هزاران ساله ما را ترک کند
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس:
ایران اقدامات علیه خود را بدون پاسخ نخواهد گذاشت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قرارگاه خاتم‌الانبیاء (ص): اقدام به محاصره به منزله توسعه جنگ است
صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۶ مرداد
روایت غریب‌آبادی از اسناد ۱۲۰ گانه از همسایگان جنوبی
برآورد خسارت ۲۰.۶ میلیارد دلاری به تجهیزات و زیرساخت‌های ارتش آمریکا
بقائی: اربعین امسال با یاد رهبر شهید و شهدای ایران معنایی متفاوت یافته است
گفت‌وگوی تلفنی وزیر امور خارجه کشورمان با وزرای امور خارجه عمان و عربستان
آخرین اخبار
گفت‌وگوی تلفنی وزیر امور خارجه کشورمان با وزرای امور خارجه عمان و عربستان
برآورد خسارت ۲۰.۶ میلیارد دلاری به تجهیزات و زیرساخت‌های ارتش آمریکا
صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۶ مرداد
روایت غریب‌آبادی از اسناد ۱۲۰ گانه از همسایگان جنوبی
قرارگاه خاتم‌الانبیاء (ص): اقدام به محاصره به منزله توسعه جنگ است
بقائی: اربعین امسال با یاد رهبر شهید و شهدای ایران معنایی متفاوت یافته است
مردم پس از شهادت رهبر با قدرت بیشتری پای آرمان‌های انقلاب ایستاده‌اند
هوش مصنوعی دیگر یک ابزار لوکس نیست؛ صنعت باید هوشمند شود
دعا و یاری شهدای مظلوم و خانواده‌های داغدیده بدرقه راه مردم است
خرج از سرمایه رهبری، به نام وفاق
حاجی‌بابایی: به کارفرمایان اوکراین اخطار می‌کنیم با پاسخ پشیمان‌کننده ایران مواجه خواهند شد
محمدرضا عارف: دست برتر در دیپلماسی با ایران است
ورود دیوان محاسبات به ترک‌فعل‌های مؤثر در اختلال سامانه‌های بانکی
اعلام وصول ۷ سوال از ۴ وزیر کابینه چهاردهم در جلسه وبیناری مجلس
مصادیق «جنایت علیه بشریت» و «جنایت جنگی» تعیین شد
روایت فرمانده پدافند هوایی از نقش شهدای سوباشی در اقتدار ایران
انتقام خون شهدای این سرزمین از دشمنان گرفته خواهد شد
بقایی: اقدام اوکراین در حمله به کشتی تجاری ایران بی‌پاسخ نمی‌ماند/ بزرگ‌ترهای زلنسکی مراقب باشند که پیامدهای اقداماتش دامن‌گیرشان نشود
احتمال شنیده شدن صدای انفجار در پاکدشت
ارتش: به هرگونه تجاوز دشمن پاسخ شدید و کوبنده می‌دهیم