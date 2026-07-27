سوالات تعدادی از نمایندگان مجلس از وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دادگستری، کشور و راه وشهرسازی در جلسه علنی وبیناری امروز اعلام وصول شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سمیه رفیعی عضو هیات رئیسه مجلس در جلسه علنی وبیناری امروز (دوشنبه ۵ مردادماه) موارد اعلام وصولی را به شرح زیر قرائت کرد:
سوال ملی هادی قوامی نماینده اسفراین از وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در خصوص عدم متناسب سازی حقوق بازنشستگان صندوق بیمه کشاورزان
سوال ملی قاسم روان بخش نماینده قم و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص عدم متناسب سازی حقوق بازنشستگان وزارت کشور
۲ سوال ملی میثم ظهوریان نماینده مشهد و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر دادگستری در خصوص بیتوجهی به اجرای اصل ۱۶۸ قانون اساسی درباره جرایم سیاسی و عدم فراهم کردن دسترسی به سامانه ثبت الکترونیک توسط سازمان اسناد و املاک کشور
سوال ملی امیرحسین ثابتی نماینده تهران و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر راه و شهرسازی در خصوص علت قرارداد راه آهن با شرکت آوان ریل
سوال ملی مهدی اسماعیلی نماینده میانه و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر کشور در خصوص عدم کنترل و ساماندهی میلیونها اتباع غیر مجاز به کشور و بیتدبیری در کنترل مرزها و عدم هماهنگی استانداران با نمایندگان
سوال ملی مجید نصیرپور نماینده سراب از وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در خصوص نحوه تخصیص اعتبارات به متقاضیان
منبع: ایسنا