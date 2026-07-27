کمیته وضعیت باشگاه سپاهان را به پرداخت بیش از یک میلیارد ریال بابت مطالبات مصدق دریس و هزینه‌های دادرسی محکوم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- در پی شکایت مصدق دریس از باشگاه سپاهان، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۴۶ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۴۰ میلیون و ۲۷۱ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به مازاد خواسته حکم به بی حقی خواهان صادر کرد.

در پرونده شکایت داریوش شجاعیان از باشگاه هوادار، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۱۲ میلیارد و ۶۵۲ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۴۸۷ میلیون و ۱۰۲ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

با توجه به شکایت ایمان صادقی از باشگاه صنعت مس کرمان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۱۳ میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۵۲۹ میلیون و ۳۷۵ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به مازاد خواسته حکم به بی حقی خواهان صادر کرد.

برچسب ها: سپاهان ، کمیته انظباتی فوتبال
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۹ ۰۵ مرداد ۱۴۰۵
معجزه این است که بنزین را رایگان به ثروتمندان میدهید ولی حقوق بازنشسته تامین اجتماعی را کم میکنید و معوقه فروردین ماه و اردیبهشت ماه آنها را نمی‌دهید و آنها را عصبانی میکنید این معجزه است
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