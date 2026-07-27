دیوان محاسبات کشور به ترک‌فعل‌های مؤثر در اختلال سامانه‌های بانکی ورود کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عدم اجرای تکالیف قانونی مرتبط با تأمین اعتبارات پدافند غیرعامل و ارتقای امنیت زیرساخت‌های حیاتی بانک‌ها و نقش موثر آن در بروز اختلالات اخیر، بدون اغماض مورد رسیدگی دیوان محاسبات کشور قرار خواهد گرفت.

بررسی‌های این نهاد نظارتی نشان می‌دهد بخشی از اختلالات ایجادشده در سامانه‌های بانکی و اخلال در انجام مبادلات مالی و تضییع حقوق مردم، ناشی از فرسودگی زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و عدم اجرای تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل در اختصاص درصدی از مصارف هزینه‌ای و عملیاتی به ارتقای امنیت شبکه، امنیت زیرساخت‌ها و امنیت سامانه‌ها (موضوع احکام قوانین بودجه سال‌های ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴) بوده که پیش‌تر نیز در گزارش‌های تفریغ بودجه سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ مورد تأکید قرار گرفته است.

دیوان محاسبات کشور ضمن پیگیری و تسهیل‌گری برای رفع ایرادات و موانع موجود، رسیدگی به ترک فعل دستگاه‌های مسئول و بانک‌های عامل، به‌ویژه عدم اجرای تکالیف قانونی مرتبط با تأمین اعتبارات پدافند غیرعامل و ارتقای امنیت زیرساخت‌های حیاتی را بدون اغماض در دستور کار دارد.

برچسب ها: دیوان محاسبات ، سامانه های بانکی ، پدافند غیرعامل
خبرهای مرتبط
ورود دیوان محاسبات به ترک فعل وزارت نفت در ایجاد سامانه جامع مدیریت هوشمند انرژی
پیگیری دیوان محاسبات برای انتقال منابع حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی
ایجاد زیرساخت‌های سامانه جامع اطلاعات ارزی؛ فعل بر زمین مانده بانک مرکزی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قرارگاه خاتم‌الانبیاء (ص): اقدام به محاصره به منزله توسعه جنگ است
صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۶ مرداد
روایت غریب‌آبادی از اسناد ۱۲۰ گانه از همسایگان جنوبی
برآورد خسارت ۲۰.۶ میلیارد دلاری به تجهیزات و زیرساخت‌های ارتش آمریکا
بقائی: اربعین امسال با یاد رهبر شهید و شهدای ایران معنایی متفاوت یافته است
گفت‌وگوی تلفنی وزیر امور خارجه کشورمان با وزرای امور خارجه عمان و عربستان
آخرین اخبار
گفت‌وگوی تلفنی وزیر امور خارجه کشورمان با وزرای امور خارجه عمان و عربستان
برآورد خسارت ۲۰.۶ میلیارد دلاری به تجهیزات و زیرساخت‌های ارتش آمریکا
صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۶ مرداد
روایت غریب‌آبادی از اسناد ۱۲۰ گانه از همسایگان جنوبی
قرارگاه خاتم‌الانبیاء (ص): اقدام به محاصره به منزله توسعه جنگ است
بقائی: اربعین امسال با یاد رهبر شهید و شهدای ایران معنایی متفاوت یافته است
مردم پس از شهادت رهبر با قدرت بیشتری پای آرمان‌های انقلاب ایستاده‌اند
هوش مصنوعی دیگر یک ابزار لوکس نیست؛ صنعت باید هوشمند شود
دعا و یاری شهدای مظلوم و خانواده‌های داغدیده بدرقه راه مردم است
خرج از سرمایه رهبری، به نام وفاق
حاجی‌بابایی: به کارفرمایان اوکراین اخطار می‌کنیم با پاسخ پشیمان‌کننده ایران مواجه خواهند شد
محمدرضا عارف: دست برتر در دیپلماسی با ایران است
ورود دیوان محاسبات به ترک‌فعل‌های مؤثر در اختلال سامانه‌های بانکی
اعلام وصول ۷ سوال از ۴ وزیر کابینه چهاردهم در جلسه وبیناری مجلس
مصادیق «جنایت علیه بشریت» و «جنایت جنگی» تعیین شد
روایت فرمانده پدافند هوایی از نقش شهدای سوباشی در اقتدار ایران
انتقام خون شهدای این سرزمین از دشمنان گرفته خواهد شد
بقایی: اقدام اوکراین در حمله به کشتی تجاری ایران بی‌پاسخ نمی‌ماند/ بزرگ‌ترهای زلنسکی مراقب باشند که پیامدهای اقداماتش دامن‌گیرشان نشود
احتمال شنیده شدن صدای انفجار در پاکدشت
ارتش: به هرگونه تجاوز دشمن پاسخ شدید و کوبنده می‌دهیم